Ρωσία: «Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα λάβουν την κατάσταση στο πεδίο»

Ανένδοτη εμφανίζεται η Μόσχα σε ό,τι αφορά τα εδαφικά της κέρδη στον πόλεμο. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, διεμήνυσε την Κυριακή ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που πρότεινε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, θα λάβουν υπόψη “την κατάσταση στο πεδίο”, καθώς και τις διαπραγματεύσεις του 2022, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε την Κυριακή απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία στις 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.



Η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία το 2014, και σημαντικό μέρος των ανατολικών ουκρανικών εδαφών μετά την εισβολή της 22ης Φεβρουαρίου 2022, και διαμηνύει ότι θα διατηρήσει τα εδαφικά κέρδη της.

Ξεκάθαρο μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε ο Εμανούελ Μακρόν σε μια άμεση απάντησή του, καταδεικνύοντας τη δυσπιστία της Δύσης στον διπλωματικό ελιγμό του. Οι απευθείας διαπραγματεύσεις που πρότεινε ο Ρώσος πρόεδρος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, σε απάντηση στην «άνευ όρων» εκεχειρία που ζητούν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του, είναι «μια πρώτη κίνηση, αλλά δεν αρκεί», διεμήνυσε σήμερα Κυριακή ο Γάλλος πρόεδρος.

«Της άνευ όρων εκεχειρίας δεν προηγούνται διαπραγματεύσεις, εξ ορισμού», ξεκαθάρισε ο Μακρόν μιλώντας σε δημοσιογράφους αφού κατέβηκε από το τρένο στην πόλη Πσέμισλ της Πολωνίας, επιστρέφοντας από το Κίεβο.

“Θετικό σημάδι”

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι αποτελεί θετικό σημάδι ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου, αλλά ότι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έναρξη εκεχειρίας στις 12 Μαΐου.

«Είναι ένα θετικό σημάδι ότι οι Ρώσοι έχουν επιτέλους αρχίσει να εξετάζουν το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου... Και το πρώτο βήμα για τον πραγματικό τερματισμό οποιουδήποτε πολέμου είναι η κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

«Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε τους σκοτωμούς ούτε για μια μέρα. Αναμένουμε από τη Ρωσία να επιβεβαιώσει μια εκεχειρία – πλήρη, διαρκή και αξιόπιστη – από αύριο, 12 Μαΐου».

Ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε τη διεξαγωγή «απευθείας» και «χωρίς προαπαιτούμενα» διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου την 15η Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, απορρίπτοντας το τελεσίγραφο της Δύσης για πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός.

«Δεν ήταν η Ρωσία που διέκοψε τις διαπραγματεύσεις το 2022. Ήταν το Κίεβο. Παρ’ όλα αυτά, προτείνουμε στο Κίεβο να επαναλάβουμε τις απευθείας διαπραγματεύσεις χωρίς προαπαιτούμενα», υποστήριξε ο Πούτιν σε εκπροσώπους του Τύπου στο Κρεμλίνο.

«Προτείνουμε στις αρχές του Κιέβου επανάληψη των διαπραγματεύσεων από την Πέμπτη, στην Κωνσταντινούπολη», διεμήνυσε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, ενημερώνοντας πως θα συνομιλήσει τις επόμενες ώρες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Τόνισε ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στα «βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης» που συνεχίζεται εδώ και πάνω από τρία χρόνια, αλλά δεν απέκλεισε ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επίτευξη εκεχειρίας.

«Μια ΜΕΓΑΛΗ εβδομάδα έρχεται!»

Μετά τη «μεγάλη πρόοδο» που σημειώθηκε στις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων στη Γενεύη και την παρέμβασή του για να σταματήσουν οι ινδοπακιστανικές εχθροπραξίες (με την ένταση μεταξύ των δύο πλευρών να μην έχει σβήσει πάντως) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει (και) για «πρόοδο» στο ουκρανικό.

«Μια ΜΕΓΑΛΗ εβδομάδα έρχεται!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Μια δυνητικά σπουδαία μέρα για τη Ρωσία και την Ουκρανία! Σκεφτείτε τις εκατοντάδες χιλιάδες ζωές που θα σωθούν καθώς αυτό το ατελείωτο «λουτρό αίματος» ελπίζουμε να φτάσει στο τέλος του. Θα είναι ένας εντελώς νέος, και πολύ καλύτερος, ΚΟΣΜΟΣ. Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι και με τις δύο πλευρές για να διασφαλίσω ότι αυτό θα συμβεί. Οι ΗΠΑ θέλουν να επικεντρωθούν, αντ' αυτού, στην Ανοικοδόμηση και το Εμπόριο. Μια ΜΕΓΑΛΗ εβδομάδα έρχεται!»

Ρωσική αεροπορική επίθεση εναντίον του Κιέβου

Πάντως, παρά τις αναφορές του Πούτιν, ο πόλεμος φαίνεται να συνεχίζεται: ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας προσπαθούν να απωθήσουν ρωσική αεροπορική επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας, λίγη ώρα αφού η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε για επίθεση με drones.

Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 100 drones εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας, λίγο μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχειρίας που είχε κηρύξει μονομερώς η Ρωσία και την οποία οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνταν ότι παραβίασαν, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

"Τη νύκτα της 11ης Μαΐου (από τις 02:00) ο εχθρός επιτέθηκε με 108 drones Shahed και άλλους τύπους drones", επεσήμανε η ανακοίνωση, στην οποία η Πολεμική Αεροπορία πρόσθετε ότι κατέρριψε τα 60 από αυτά.

Νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, είχε δηλώσει ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας προσπαθούν να απωθήσουν ρωσική αεροπορική επίθεση εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Κίεβο και ο Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να πάνε στα καταφύγια.

Η επίθεση αυτή εξαπολύθηκε λίγες ώρες αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε άμεσες συνομιλίες με την Ουκρανία στις 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη οι οποίες θα πρέπει να έχουν στόχο, όπως είπε, την επίτευξη ειρήνης με διάρκεια.

