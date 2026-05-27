Δεν είναι ο τελικός των «μεγαθηρίων», ούτε δύο ομάδων με βαριά ευρωπαϊκή ιστορία. Έχει όμως κάτι πολύ πιο αληθινό.

Η Κρίσταλ Πάλας και η Ράγιο Βαγεκάνο κοντράρονται στη Λειψία στον τελικό του Conference League (22:00, Cosmote Sport, ANT1, sport-fm.gr), διεκδικώντας το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, σε μία βραδιά που ήδη μοιάζει ιστορική και για τους δύο συλλόγους.

Για την Πάλας, αυτή είναι η συνέχεια ενός ποδοσφαιρικού παραμυθιού. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ μετέτρεψε τους Λονδρέζους από μία ομάδα που πάλευε απλώς για επιβίωση στην Premier League σε σύνολο με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και ευρωπαϊκή προσωπικότητα.

Μετά το FA Cup της περασμένης χρονιάς, οι «αετοί» βρίσκονται πλέον ένα βήμα από το μεγαλύτερο επίτευγμα της ιστορίας τους. Και μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι του Αυστριακού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας.

Η Πάλας άφησε εκτός στα νοκ άουτ κατά σειρά τις Ζρίνσκι, ΑΕΚ Λάρνακας, Φιορεντίνα και Σαχτάρ, δείχνοντας πως όσο περνούσε η διοργάνωση μεγάλωνε και η αυτοπεποίθησή της. Με όπλο το 3-4-2-1, τα ανεβάσματα των Μουνιόθ και Μίτσελ και την εκρηκτικότητα του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης, Ισμαΐλα Σαρ (9 γκολ), η Πάλας έμαθε να «χτυπά» τόσο στο ανοιχτό γήπεδο όσο και απέναντι σε κλειστές άμυνες.

Απέναντί της, η Ράγιο Βαγεκάνο που κουβαλά ίσως την πιο «ρομαντική» ιστορία της σεζόν. Η ομάδα του Βαγέκας, της εργατικής συνοικίας της Μαδρίτης, έφτασε στον πρώτο μεγάλο τελικό της ιστορίας έχοντας αποκλείσει στο διάβα της και την ΑΕΚ.

Νωρίτερα είχε αφήσει εκτός τη Σάμσουνσπορ, ενώ στα ημιτελικά απέκλεισε με δύο νίκες το Στρασβούργο, αποδεικνύοντας πως δεν βρίσκεται τυχαία στον τελικό. Ο Ίνιγο Πέρεθ έχει δημιουργήσει ένα σύνολο με ξεκάθαρη ταυτότητα στο 4-2-3-1, ένταση, pressing και ταχύτητα, με τους Ουνάι Λόπεθ, Άλβαρο Γκαρθία και τον αρχηγό Ίσι Παλαθόν να αποτελούν τα σημεία αναφοράς της.

«Το σημαντικό είναι να αγνοήσεις το μέγεθος της περίστασης», δήλωσε ο Ίνιγο Πέρεθ πριν από τον τελικό, με τον Γκλάσνερ από την άλλη να τονίζει πως «οι παίκτες ζουν το όνειρο που είχαν όταν έβλεπαν ευρωπαϊκούς τελικούς μικροί».

Πιθανές ενδεκάδες:

Κρίσταλ Πάλας (Όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Ριάντ, Λακρουά, Κανβό, Μουνιός, Γουόρτον, Καμάντα, Μίτσελ, Σαρ, Πίνο, Ματετά.

Ράγιο Βαγεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάγια, Ράτσιου, Λεζέν, Μεντί, Τσαβαρία, Σις, Βαλεντίν, Ντε Φρούτος, Παλαθόν, Γκαρσία, Αλεμάο.

