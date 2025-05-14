Ο Μακρόν καταδίκασε τις δράσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης, καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις δράσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου στη Λωρίδα της Γάζας λέγοντας πως «συνιστούν ντροπή», ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε βάρος του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για αναθεώρηση της οικονομικής του συμφωνίας με την Ευρωπαΐκή Ένωση.

Ο πρόεδρος Μακρόν ανέφερε πως πρόκειται για ανθρωπιστική κρίση η οποία είναι απαράδεκτη, ενώ ερωτηθείς αν θα χαρακτήριζε την πολιτική του Ισραήλ «γενοκτονία», σημείωσε πως αυτό ειναι αρμοδιότητα των ιστορικών και όχι ενός προέδρου της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

