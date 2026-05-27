Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Πεντέλης, στο ύψος των Βριλησσίων, με τους δύο νεαρούς που επέβαιναν σε ΙΧ να σώζονται από τύχη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το ΕΡΤNews, το όχημα κινούνταν στο ρεύμα ανόδου προς Πεντέλη, όταν ο οδηγός ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα και, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το ΙΧ ανέβηκε στη διαχωριστική νησίδα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και διένυσε περίπου 20 μέτρα, ακολουθώντας ανεξέλεγκτη πορεία. Αρχικά προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και στη συνέχεια καρφώθηκε σε δέντρο, δίπλα στη μάντρα παλιού πρατηρίου καυσίμων.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβατών. Στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι έκοψαν κλαδιά του δέντρου προκειμένου να προσεγγίσουν το διαλυμένο όχημα.

Οι δύο νεαροί παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.