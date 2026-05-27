Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έγινε viral τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που τον δείχνει να πιάνει ένα ζευγάρι φιδιών που σπαρταρούσαν με τα γυμνά του χέρια.

Ο Κένεντι έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ότι απομάκρυνε τα ερπετά από το παραθαλάσσιο σπίτι του συναδέλφου του, Δρ. Μεχμέτ Οζ, στη Φλόριντα.

Ο Δρ. Οζ ηγείται των Κέντρων Υπηρεσιών Medicare & Medicaid, τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας του οποίου ηγείται ο Κένεντι.

«Η Τσέριλ εμψυχώνει την απομάκρυνση ενός ζευγαριού Μαύρων Δρομέων (Black Racers) από το αίθριο του Δρ. Οζ», ανάρτησε ο Κένεντι, σε μια προφανή αναφορά στη σύζυγό του, την ηθοποιό Τσέριλ Χάινς.

Οι μαύροι δρομείς «είναι μη δηλητηριώδεις και ακίνδυνοι για τους ανθρώπους, εφόσον τους αφήσουν στην ησυχία τους», σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Το βίντεο που αναρτήθηκε από τον Κένεντι την Τρίτη τον δείχνει να φοράει πουκάμισο, παντελόνι, κάλτσες και καθόλου παπούτσια, καθώς πλησιάζει τα φίδια που σέρνονται και σκύβει για να τα αρπάξει.

Ο Κένεντι σηκώνει τα φίδια προς την κάμερα, χαμογελώντας ακόμη και όταν εκείνα φαίνεται να τον δαγκώνουν.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

Η Επιτροπή Διατήρησης Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα προειδοποίησε πρόσφατα τους πολίτες να μένουν μακριά από τα φίδια, καθώς γίνονται πιο δραστήρια κατά τη διάρκεια της άνοιξης.

«Κρατήστε μεγάλη απόσταση από τα φίδια και θαυμάστε τα από μακριά», ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Facebook.

«Αντισταθείτε στην παρόρμηση να τα σηκώσετε – ακόμα και τα μη δηλητηριώδη φίδια μας μπορούν να δώσουν ένα γερό δάγκωμα», πρόσθεσε.

Η κριτική στον Κένεντι

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο επεισόδιο στις άμεσες επαφές του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ με το ζωικό βασίλειο.

Τον Απρίλιο ρωτήθηκε στο Καπιτώλιο σχετικά με αναφορές ότι έκοψε το πέος ενός ρακούν που είχε σκοτωθεί στον δρόμο.

Η βουλευτής Αντελίτα Γκριχάλβα, Δημοκρατική από την Αριζόνα, ρώτησε τον Κένεντι κατά τη διάρκεια της ακρόασης: «Διάβαζα ένα άρθρο σήμερα το πρωί που μιλούσε για την έφεσή σας να διεξάγετε τη δική σας ιατρική έρευνα.

Προφανώς, κάποτε κόψατε το πέος ενός ρακούν που είχε σκοτωθεί στον δρόμο για να το μελετήσετε αργότερα».

Ο Κένεντι βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο κριτικής πριν από δύο χρόνια από περιβαλλοντολόγους, λόγω του ισχυρισμού ότι κάποτε αποκεφάλισε μια νεκρή φάλαινα που είχε εξοκείλει στην παραλία με ένα αλυσοπρίονο, προκειμένου να τη μεταφέρει στο σπίτι του πάνω στην οροφή του οχήματός του.

Πηγή: skai.gr

