Η Ρωσία θα ανακοινώσει ποιος θα συμμετάσχει στις προτεινόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Τουρκία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα Τρίτη το Κρεμλίνο, αρνούμενο να πει σ' αυτό το στάδιο αν ο ίδιος ο Πούτιν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες αυτές.

Ο Πούτιν πρότεινε προχθές, απ' ευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία και, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε δημόσια στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τις δεχθεί, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα πάει, αλλά και ότι θα πρέπει να συμμετάσχει σ' αυτές και ο Πούτιν προσωπικά.

«Η ρωσική πλευρά συνεχίζει να προετοιμάζεται για τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις συνομιλίες και το αίτημα του Ζελένσκι να συμμετάσχει ο Πούτιν. «Προς το παρόν δεν θα σχολιάσουμε άλλο».

Όταν ερωτήθηκε ρητά ποιος θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία στις συνομιλίες, ο Πεσκόφ δήλωσε: «Μόλις ο πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο, θα το ανακοινώσουμε».

Το Κίεβο, από την πλευρά του, δήλωσε σήμερα πως ενδεχόμενη απουσία του Ρώσου προέδρου από τις διαπραγματεύσεις που είναι προγραμματισμένες για μεθαύριο Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη, θα είναι το «ύστατο σινιάλο» ότι η Μόσχα δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο.

«Πιστεύω πως, αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν αρνηθεί να μεταβεί στην Τουρκία, αυτό θα είναι το ύστατο σινιάλο πως η Ρωσία δεν θέλει να βάλει τέλος σ' αυτό τον πόλεμο, ότι δεν είναι διατεθειμένη να διαπραγματευθεί», αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας από τον Αντρίι Γερμάκ, το «δεξί χέρι» του Ζελένσκι.

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη μόνο με τον Ρώσο ομόλογό του.

