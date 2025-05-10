Ουκρανία: Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και Τουσκ στο Κίεβο για τηλεδιάσκεψη της συμμαχίας των προθύμων

Εντείνονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για το ουκρανικό. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έφτασαν το πρωί στο Κίεβο προκειμένου να εκφράσουν από κοινού με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ τη στήριξή τους προς την Ουκρανία και να ζητήσουν από τη Ρωσία να δεχθεί πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.

Οι τρεις ηγέτες βγήκαν μαζί από το τρένο που τους μετέφερε στο Κίεβο από την Πολωνία και πρόκειται να συναντηθούν αργότερα το Σάββατο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Τουσκ.

Η επίσκεψη των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Πολωνίας απαντά, συμβολικά, στους εορτασμούς που πραγματοποιήθηκαν χθες Παρασκευή στη Μόσχα για την επέτειο των 80 ετών από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και περίπου 20 ξένων ηγετών, ανάμεσά τους ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

"Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Εντείνουμε την πίεσή μας στη ρωσική πολεμική μηχανή μέχρις ότου η Ρωσία να δεχθεί μια εκεχειρία που θα διαρκέσει", τόνισαν σε χθεσινή, κοινή τους ανακοίνωση οι τέσσερις ηγέτες.

En route pour Kyiv.

Pour l’Ukraine, pour l’Europe.



On our way to Kyiv.

For Ukraine, for Europe.



Auf dem Weg nach Kyjiw.

Für die Ukraine, für Europa.



W drodze do Kijowa.

Dla Ukrainy, dla Europy. pic.twitter.com/a6zxOYRR0B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2025

Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς και Τουσκ θα συμμετάσχουν μαζί με τον Ζελένσκι σε διαδικτυακή διάσκεψη με άλλους ηγέτες της "συμμαχίας των προθύμων", των δυτικών χωρών --κυρίως ευρωπαϊκών-- που είναι έτοιμες να προσφέρουν "εγγυήσεις ασφαλείας" στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στο Κίεβο ενισχυμένοι από την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πίεσε την Πέμπτη τη Ρωσία να δεχθεί "άνευ όρων εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών", ενώ απείλησε τη Μόσχα με νέες κυρώσεις σε περίπτωση που αρνηθεί.

Ο Μακρόν δήλωσε χθες ότι επιθυμεί να καταλήξουν "τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες" σε ένα κοινό αμερικανοευρωπαϊκό σχέδιο εκεχειρίας, το οποίο θα συνοδεύεται από νέες "μαζικές ευρωπαϊκές κυρώσεις" σε περίπτωση αποτυχίας.

"Επαναλαμβάνουμε τη στήριξή μας στις εκκλήσεις του προέδρου Τραμπ υπέρ μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και ζητάμε από τη Ρωσία να πάψει να εγείρει εμπόδια", τόνισαν οι τέσσερις Ευρωπαίοι ηγέτες.

"Στο πλευρό των ΗΠΑ, καλούμε τη Ρωσία να δεχθεί μια πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών προκειμένου να μπορέσουν να διεξαχθούν συνομιλίες με στόχο μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια", πρόσθεσαν.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:45, θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για την Ουκρανία που συγκαλούν ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ εκτίμησε ότι πριν κηρυχθεί εκεχειρία θα πρέπει να σταματήσουν οι παραδόσεις δυτικών όπλων στο Κίεβο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση "η Ουκρανία θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση", σε μια περίοδο που "τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν με σίγουρο τρόπο" στο μέτωπο.

Ο Πεσκόφ υποστήριξε επίσης ότι το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις.

