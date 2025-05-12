Με φόντο τις κρίσιμες συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να οδηγήσει τις εξελίξεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί ο ίδιος στην Άγκυρα την Πέμπτη και να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

Ο Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Δήλωσε: «Πιστεύω ότι ίσως να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα από τη συνάντηση της Πέμπτης στην Τουρκία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

«Σκεφτόμουν να πετάξω ως εκεί. Δεν ξέρω πού θα βρίσκομαι την Πέμπτη. Έχω τόσες πολλές συναντήσεις, αλλά σκεφτόμουν πραγματικά να πάω. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, υποθέτω, αν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι, αλλά πρέπει να το καταφέρουμε», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού προέδρου κατά την οποία χαρακτήρισε τη συνάντηση Ρωσίας - Ουκρανίας την Πέμπτη «πολύ σημαντική», σημειώνοντας, μάλιστα, ότι «μπορεί να προκύψουν καλά πράγματα».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε την Κυριακή απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και, αφού ο Τραμπ είπε δημόσια στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τις αποδεχτεί, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα το κάνει, αλλά ότι θα πρέπει να παραστεί ο Πούτιν προσωπικά.

«Θα περιμένω τον Πούτιν στην Τουρκία την Πέμπτη», είπε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ουκρανού προέδρου, χαιρετίζοντας το ενδεχόμενο συμμετοχής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις συνομιλίες με τη Ρωσία που πρόκειται να διεξαχθούν την Πέμπτη στην Τουρκία και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα «αποφύγει τη συνάντηση».

«Όλοι μας στην Ουκρανία θα το εκτιμούσαμε αν ο πρόεδρος Τραμπ μπορούσε να είναι μαζί μας σε αυτή τη συνάντηση στην Τουρκία. Είναι η σωστή ιδέα. Μπορούμε να αλλάξουμε πολλά», δήλωσε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X. Πρόσθεσε επίσης ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «μπορεί πράγματι να φιλοξενήσει μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο».

Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τις συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας δήλωσε σήμερα από τη μεριά του ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Ελπίζω να μη χαθεί η νέα ευκαιρία», σημείωσε.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης σήμερα ότι μίλησε με τον Ερντογάν για τις λεπτομέρειες της προτεινόμενης συνάντησης στην Τουρκία.

Ο Τραμπ λέει πως εμπόδισε μια "πυρηνική σύρραξη" μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα πως εμπόδισε μια «πυρηνική σύρραξη» μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, δύο ημέρες μετά την εκεχειρία, η οποία έβαλε τέλος στη σοβαρότερη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών εδώ και δύο δεκαετίες.

«Εμποδίσαμε μια πυρηνική σύρραξη. Πιστεύω πως αυτός θα μπορούσε να είναι ένας άσχημος πυρηνικός πόλεμος, εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να πεθάνουν, επομένως είμαι πολύ υπερήφανος για αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του ότι η «κυβέρνησή του συνέβαλε στη διαπραγμάτευση μιας πλήρους και άμεσης κατάπαυσης του πυρός, πιστεύω μόνιμης, μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τέλος σε μια επικίνδυνη σύρραξη μεταξύ δύο εθνών που διαθέτουν πολλά πυρηνικά όπλα».

Το εμπόριο είναι ένας σοβαρός λόγος για τον οποίο σταμάτησαν τις εχθροπραξίες, ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

«Εάν σταματήσετε, θα κάνουμε εμπόριο, εάν δεν σταματήσετε, δεν θα κάνουμε εμπόριο», συμπλήρωσε.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ινδία και το Πακιστάν βρέθηκαν στο χείλος ενός νέου ανοικτού πολέμου, ανταλλάσσοντας επιθέσεις με ντρόουν, πυρά πυροβολικού και πυραυλικά πλήγματα.

Ενώ οι εχθροπραξίες δεν έδειχναν να κοπάζουν, ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έκπληξη το απόγευμα του Σαββάτου, ανακοινώνοντας πως πέτυχε μια «πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός» έπειτα από εντατικές διπλωματικές διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ λέει ότι ενδέχεται να χαλαρώσει τις κυρώσεις στη Συρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ενδέχεται να χαλαρώσει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Συρίας, απαντώντας σε ερώτημα του Τούρκου ομολόγου του.

Η Συρία αγωνίζεται να εφαρμόσει τους όρους που έχει θέσει η Ουάσινγκτον για την απαλλαγή από τις αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες κρατούν τη χώρα αποκομμένη από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και καθιστούν την οικονομική ανάκαμψη εξαιρετικά δύσκολη μετά από 14 χρόνια ολέθριου πολέμου.

«Μπορεί να τις άρουμε από τη Συρία, επειδή θέλουμε να τους δώσουμε μια νέα αρχή», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος είπε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ενρτογάν τον ρώτησε σχετικά με τις κυρώσεις.

«Πολλοί με έχουν ρωτήσει σχετικά με αυτό, επειδή ο τρόπος με τον οποίο τους επιβάλαμε κυρώσεις, δεν τους δίνει πράγματι πολλά για να κάνουν μια νέα αρχή. Έτσι θέλουμε να δούμε πως θα τους βοηθήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Προανήγγειλε επικοινωνία με τον Σι Τζινπίνγκ

Ακόμη, δήλωσε ότι ότι χρεώνει την Κίνα με δασμούς 20% "για το γεγονός ότι στέλνει φαιντανύλη" στις ΗΠΑ. «Και συμφώνησαν ότι θα το σταματήσουν αυτό», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «θα ανταμειφθούν με το να μην χρειαστεί να πληρώσουν ... εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς».

Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι θα μπορούσε να μιλήσει με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο τέλος της εβδομάδας, εν μέσω προόδου μεταξύ των δύο οικονομικών αντιπάλων για μια εμπορική συμφωνία. «Η Κίνα θα αναστείλει τους μη νομισματικούς φραγμούς. Η συμφωνία (ΗΠΑ-Κίνας για προσωρινή «ανακωχή» στον εμπορικό πόλεμο, μειώνοντας εκατέρωθεν τους δασμούς κατά 115% για 90 ημέρες) δεν καλύπτει τους δασμούς στα αυτοκίνητα, τον χάλυβα, το αλουμίνιο ή τα φαρμακευτικά προϊόντα».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι δεν αναμένει ότι οι δασμοί των ΗΠΑ στις κινεζικές εισαγωγές θα επιστρέψουν στο 145% μετά τη λήξη της παύσης των 90 ημερών. Τόνισε επανειλημμένα ότι το Πεκίνο επιθυμεί παρά πολύ να κάνει μια συμφωνία και να αποφύγει την επιστροφή στα χειρότερα του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας. Ωστόσο, ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικοί δασμοί σε αγαθά που εισάγονται από την Κίνα θα μπορούσαν ακόμη να επιστρέψουν.

Πηγή: skai.gr

