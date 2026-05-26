Τομ Χάρντι: Κλοπές, εθισμός στο κρακ και η απόλυση από το «MobLand»

Ο Τομ Χάρντι θεωρείται ένας από τους πιο συναρπαστικούς ηθοποιούς της γενιάς του. Από την πρώτη μεγάλη διεθνή επιτυχία του στο «Inception» μέχρι την υποψηφιότητά του για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «The Revenant», ο 48χρονος Βρετανός ηθοποιός έχει συνδέσει το όνομά του με ρόλους που απαιτούν σωματική αντοχή, σκοτεινή ενέργεια και απόλυτη αφοσίωση.

Πίσω, όμως, από τη δυναμική εικόνα του σταρ του Χόλιγουντ, υπάρχει μια πολύ πιο δύσκολη ιστορία: εκείνη ενός ανθρώπου που βρέθηκε στα όρια της αυτοκαταστροφής, πάλεψε με τον εθισμό και κατάφερε να ξαναχτίσει τη ζωή και την καριέρα του από την αρχή.

Ο Τομ Χάρντι γεννήθηκε στο Ίστ Σιν του Σάρεϊ, μοναχογιός του συγγραφέα Έντουαρντ Χάρντι και της καλλιτέχνιδας Αν Χάρντι. Ο ίδιος έχει περιγράψει το οικογενειακό του περιβάλλον ως «οδυνηρά μεσοαστικό», με βιβλία, μουσική, ταξίδια και ιδιωτική εκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά, όπως έχει παραδεχτεί, από μικρός είχε μια έντονα ανυπότακτη πλευρά. «Ήμουν άτακτο παιδί. Όχι, ας το διορθώσω: ήμουν πάρα πολύ άτακτο παιδί», είχε δηλώσει.

Η επαφή του με τις ουσίες φέρεται να ξεκίνησε πολύ νωρίς. Σε ηλικία 11 ετών, όταν ένας αστυνομικός επισκέφθηκε το σχολείο του για να μιλήσει στους μαθητές για τους κινδύνους της εισπνοής κόλλας, η αντίδραση του νεαρού τότε Τομ Χάρντι ήταν, όπως έχει πει, ακριβώς η αντίθετη από την αναμενόμενη: σκέφτηκε ότι πλέον ήξερε πού να τη βρει. Μέχρι τα 13 του χρόνια έπινε, ενώ αργότερα η εξάρτησή του από το αλκοόλ και το κρακ πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Λίγα χρόνια αργότερα, αποβλήθηκε από το ιδιωτικό σχολείο Ριντς στο Σάρεϊ για κλοπή, ενώ στα 16 του είχε ήδη μπλεξίματα με τον νόμο. Ο ίδιος έχει μιλήσει με σκληρά λόγια για εκείνη την περίοδο, αποκαλύπτοντας ότι είχε ξεφύγει εντελώς και πως ήταν τυχερός που δεν κατέληξε στη φυλακή ή νεκρός.

Η πιο σκοτεινή στιγμή ήρθε το 2003, όταν μετά από χρήση κρακ στο Λονδίνο κατέρρευσε και βρέθηκε σε άθλια κατάσταση στο Σόχο. Εκείνο το περιστατικό λειτούργησε ως σημείο καμπής. Με τη στήριξη των γονιών του, μπήκε σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία. Από τότε έχει μείνει καθαρός από ναρκωτικά και αλκοόλ, μετατρέποντας τη δική του πτώση σε αφετηρία μιας εντυπωσιακής προσωπικής και επαγγελματικής επανεκκίνησης.

Η υποκριτική έγινε για εκείνον ένα είδος πειθαρχίας. Όπως έχει πει, ήθελε ο πατέρας του να είναι περήφανος για εκείνον και βρήκε στην τέχνη έναν χώρο στον οποίο μπορούσε να επιστρέφει ξανά και ξανά, να μαθαίνει και να εξελίσσεται. Η καριέρα του απογειώθηκε σταδιακά, με ρόλους που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο επιβλητικούς ηθοποιούς της εποχής του. Βραβεύτηκε με BAFTA, προτάθηκε για Όσκαρ και πολλά ακόμη βραβεία.

Τώρα, όμως, το όνομά του βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά εξαιτίας των όσων φέρονται να συνέβησαν στα γυρίσματα της σειράς «MobLand». Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Paramount+ τον Μάρτιο του 2025 και ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, όμως, ο ηθοποιός φέρεται να μην επιστρέφει για πιθανή τρίτη σεζόν, μετά από εντάσεις με την παραγωγή και ανθρώπους της σειράς.

Τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για συγκρούσεις με τους παραγωγούς Τζεζ Μπάτεργουορθ και Ντέιβιντ Γκλάσερ, αλλά και για δυσαρέσκεια στα παρασκήνια λόγω της συμπεριφοράς του στο πλατό. Πηγές υποστηρίζουν ότι ο Τομ Χάρντι καθυστερούσε στα γυρίσματα, επιχειρούσε να αλλάξει ατάκες και έδινε σημειώσεις για το σενάριο χωρίς να του ζητηθεί. Άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο ηθοποιός δεν ήταν ικανοποιημένος με το γεγονός πως η σειρά φαινόταν να δίνει μεγαλύτερο βάρος στους χαρακτήρες της Έλεν Μίρεν και του Πιρς Μπρόσναν.

Η Έλεν Μίρεν, η οποία υποδύεται τη Μέιβ Χάριγκαν, φέρεται επίσης να είχε εκνευριστεί με τη στάση του συμπρωταγωνιστή της. Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται βρετανικά μέσα, η 80χρονη ηθοποιός, γνωστή για τον επαγγελματισμό και την πειθαρχία της, δεν έβλεπε με καλό μάτι τις καθυστερήσεις και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζεται, ο Τομ Χάρντι κινούνταν στο πλατό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Τομ Χάρντι συνδέεται με ένταση πίσω από τις κάμερες. Η πολύκροτη συνεργασία του με τη Σαρλίζ Θερόν στο «Mad Max: Fury Road» είχε αφήσει πίσω της ιστορίες για σκληρές αντιπαραθέσεις, φωνές και μεγάλη δυσκολία στη μεταξύ τους συνύπαρξη στο πλατό.

Την ίδια ώρα, ο Τομ Χάρντι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι το σώμα του έχει καταπονηθεί σημαντικά από τα απαιτητικά γυρίσματα και τους σωματικούς ρόλους των τελευταίων ετών. Έχει μιλήσει για επεμβάσεις στα γόνατα, δισκοκήλη και ισχιαλγία. Πριν από τα δημοσιεύματα για το «MobLand», είχε ήδη αναφερθεί ότι σκεφτόταν να κάνει ένα διάλειμμα από τη δουλειά για να ξεκουραστεί.

Inside Tom Hardy's 'brutal' past from being expelled from private school for stealing to going 'entirely off the rails' with a crack cocaine addiction - as actor is fired from MobLand https://t.co/33b822FtUQ — Daily Mail US (@Daily_MailUS) May 26, 2026

Πηγή: skai.gr

