O Μακρόν δεν αποκλείει δημοψηφίσματα για τις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης του, ανέφερε πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες η κυβέρνηση θα του παρουσιάσει μία δέσμη μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποιες από αυτές να τεθούν μέσα στους ερχόμενους μήνες, με δημοψήφισμα, υπό την κρίση του γαλλικού λαού.

Κατέστησε ωστόσο σαφές πως δεν προτίθεται να προκηρύξει δημοψηφίσματα για το συνταξιοδοτικό και το προσφυγικό.

Πηγή: skai.gr

