Ζελένσκι: Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με 3.000 βόμβες τον Μάρτιο

Η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 3.000 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 400 πυραύλους στην Ουκρανία μόνο τον Μάρτιο, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές μεγάλης εμβέλειας στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ξεχωριστά, η Ρωσία αύξησε τη χρήση κατευθυνόμενων βομβών που εκτοξεύονται από αέρος σε περιοχές της πρώτης γραμμής τους τελευταίους μήνες, οι οποίες πέφτουν από πολεμικά αεροσκάφη μέσα σε εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία και κατευθύνονται προς τους στόχους τους με μεγάλη ταχύτητα.

Για τη Μόσχα, αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο ρίψης τεράστιων ποσοτήτων εκρηκτικών σε ουκρανικά οχυρά και κτίρια κοντά στο μέτωπο, καθώς πρόκειται για μία προσέγγιση που ευνοεί την ισχύ της έκρηξης έναντι της ακρίβειας.



Πηγή: skai.gr

