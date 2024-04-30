Για την απόφαση της Δικαιοσύνης για την τραγωδία στο Μάτι και τον Ποινικό Κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Σε μια τραγωδία με τόσους θανάτους κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος όταν ξαναφέρνουμε στο μυαλό τον πόνο και τη θλίψη. Στον ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν χαίρεται και θέλω να είμαι ξεκάθαρος.»

Σε ό,τι αφορά την κριτική που έχει δεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι «οφείλω να καταθέσω αρκετοί πολιτικοί χώροι προσπάθησαν να εκμεταταλλευτούν το ΜΑΤΙ πολλές φορές έξω και έξω από τα πραγματικά δεδομένα».

Αναφερθείς στις αιτίες που οδήγησαν στην τραγωδία, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα από τότε για να μην ξανασυμβεί τέτοια τραγωδία. Για να πάει κάθε πολιτεία καλά θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να προλάβει να αντιμετωπίσει και να έχει σχέδιο. Όλα αυτά δεν υπήρχαν εκείνη την περίοδο».

Ερωτηθείς σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τη Ρένα Δούρου, ο κ. Φάμελλος είπε ότι «η Δούρου δεν κρύφτηκε πίσω από ασυλία, δεν βλέπω να γίνεται αυτό τώρα, αλλά δεν θέλω να κάνω συμψηφισμούς. Η Δούρου ζήτησε επίσπευση της δίκης και δυστυχώς πάνω στη Δούρου επικεντρώθηκε ένα μεγάλο πολιτικό μέτωπο διαχείρισης του πόνου και της θλίψης».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «στον ΣΥΡΙΖΑ κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν κρύφτηκε πίσω από ασυλία ή τον νόμο περί ευθύνης υπουργών» ενώ επισήμανε ότι ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, παραιτήθηκε και «δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ την ασυλία».

Για το θεσμικό περιβάλλον της δίκης ότι άλλαξε ο νόμος επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι «απολύτως το αντίθετο συνέβη. Το βούλευμα παραπομπής για το Μάτι έλεγε ότι δεν δημιουργείται ευνοϊκότερο ή δυσμενέστερο περιβάλλον στο επίπεδο των ποινικών κωδίκων. Ξέρω ότι, επίσης, το θέμα της μετατροπής της ποινής με χρηματικό αντάλλαγμα δεν υπήρχε στον δικό μας κώδικα, εμείς είχαμε νομοθετήσει να εκτίονται οι ποινές και αυτό άλλαξε τώρα με τον κ. Φλωρίδη. Παράλληλα, το θέμα αναστολής λόγω εφέσεων υπήρχε πάντα».

«Οι ποινικοί κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ είχαν τροποποιήσει την εξαγορά και ξαναήρθαν και διαφωνούμε και δεν τροποποίησαν το ποινικό περιβάλλον και το λέει το βούλευμα» πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος.

Κληθείς να σχολιάσει τη συνεργασία του Άρη Σπηλιωτόπουλου με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος είπε ότι «ο Άρης Σπηλιωτόπουλος έχει θέσει πολλές φορές την άποψή του για θέματα Δημοκρατίας και δικαιωμάτων από εκεί και μετά για την πολιτική του τοποθέτηση θα πρέπει να τον ρωτήσετε εσείς. Αν πρέπει να πω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε συμμαχίες για τα ζητήματα δημοκρατίας, θα πρέπει να το κάνουμε».



