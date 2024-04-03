Επιστρέφει στην Κύπρο το πλοίο που μετέφερε τρόφιμα στη Γάζα

Επιστρέφει στην Κύπρο το καράβι που απέπλευσε στις 30 Μαρτίου από τη Λάρνακα και μετέφερε βοήθεια στη Γάζα μετά τον θάνατο επτά εργαζομένων της ΜΚΟ από ισραηλινά πυρά.

Το προσωπικό της World Central Kitchen είχε μόλις αποφορτώσει βοήθεια από μια φορτηγίδα που απέπλευσε από την Κύπρο όταν χτυπήθηκε η αυτοκινητοπομπή τους τη Δευτέρα.

Το πλοίο ήταν μέρος ενός στόλου τεσσάρων σκαφών που απέπλευσε από τη Λάρνακα της Κύπρου στις 30 Μαρτίου.

Ένα άλλο πλοίο - το Jennifer - φορτωμένο ακόμα με 240 τόνους τροφίμων, επέστρεψε στην Κύπρο την Τρίτη, χωρίς να κάνει την παράδοσή του, αφού η φιλανθρωπική οργάνωση ανέστειλε τις δραστηριότητές της.

«Το ένα τρίτο του φορτίου βοήθειας παραδόθηκε και τα δύο τρίτα επιστρέφουν», δήλωσε στο Reuters Κύπριος αξιωματούχος.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.