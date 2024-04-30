Λογαριασμός
Συνελήφθη ιδιοκτήτρια στη Δράμα για παράνομα παιδικά αθύρματα - Κατασχέθηκαν 4.100 τεμάχια

Κατασχέθηκαν 4.100 τεμάχια

κροτίδες

Στη σύλληψη ιδιοκτήτριας καταστήματος που διέθετε παράνομα προς πώληση παιδικά αθύρματα προέβησαν αστυνομικοί σε οικισμό της Δράμας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που πραγματοποιούνται ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, για την αντιμετώπιση της παράνομης κατοχής, εμπορίας και χρήσης βεγγαλικών, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα της συλληφθείσας, όπου βρέθηκαν να διατίθενται προς πώληση χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής 82 συσκευασίες που περιείχαν 4.100 παιδικά αθύρματα, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων και παιδικών αθυρμάτων, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Δράμας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Δράμα σύλληψη Κροτίδες
