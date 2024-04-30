Μια γυναίκα που καταδίωκε τον Χάρι Στάιλς φυλακίστηκε, ενώ παράλληλα της απαγορεύτηκε η είσοδος στις συναυλίες του 30χρονου Άγγλου τραγουδιστή.

Η Μάιρα Καρβάλιο, η οποία εμφανίστηκε στο δικαστήριο, καταδίωξε τον ποπ σταρ στέλνοντάς του 8.000 κάρτες σε λιγότερο από ένα μήνα.

Η κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε φυλάκιση 14 εβδομάδων, αφού ομολόγησε την ενοχή της, ενώ για 10 χρόνια της απαγορεύτηκε να παρευρεθεί σε οποιαδήποτε εκδήλωση όπου εμφανίζεται ο Χάρι Στάιλς.

Η Μάιρα Καρβάλιο έστειλε στον αστέρα της ποπ χειρόγραφες επιστολές και παρήγγειλε μια σειρά από κάρτες για τον τραγουδιστή online, οι οποίες στάλθηκαν στη διεύθυνσή του. Μάλιστα, ορισμένες από τις κάρτες που έστειλε Μάιρα Καρβάλιο ήταν γαμήλιες.

Τα έγγραφα του δικαστηρίου δείχνουν ότι η υπήκοος Βραζιλίας έμενε σε ξενώνα στο Ερλς Κορτ στο δυτικό Λονδίνο, από τότε που έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Δεκέμβριο. Η οικογένειά της δεν γνώριζε ότι ταξίδεψε στη χώρα, σύμφωνα την ενημέρωση που είχε το δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

