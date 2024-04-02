Σχολείο υπέστη ζημιές από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Ντνίπρο

Ένα σχολείο υπέστη ζημιές στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας, ενώ πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Ευτυχώς, την ώρα του πλήγματος όλα τα παιδιά ήταν στο καταφύγιο» ανέφερε ο Σέρχιι Λίσακ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής, σε ανάρτησή του στο Telegram.

The Russians attacked school in the Dnipro during the students' learning. Fortunately, the children managed to get down to the shelter. pic.twitter.com/DloEcTqQpJ — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) April 2, 2024

Η Ρωσία εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιθέσεις της στην Ουκρανία και στις 22 Μαρτίου επέφερε το μεγαλύτερο μέχρι τώρα πλήγμα στο δίκτυο των ουκρανικών υποδομών. Χρησιμοποιεί επίσης ολοένα και περισσότερο βαλλιστικούς πυραύλους που είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Σε άλλο μήνυμά του ο Λίσακ ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η Μόσχα αρνείται ότι βάζει στο στόχαστρο αμάχους, μολονότι ο πόλεμος που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 οδήγησε στον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, τον εκτοπισμό εκατομμυρίων και την καταστροφή ολόκληρων πόλεων.

