Οι ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ θα εξετάσουν πρόταση για τη δημιουργία ταμείου με σκοπό την στήριξη της Ουκρανίας

Αναζητώντας νέους τρόπους για τη στήριξη της Ουκρανίας, το ΝΑΤΟ σχεδιάζει τη δημιουργία ταμείου που θα συγκεντρώσει 100 δισεκ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, αναφέρουν διπλωμάτες στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Η πρόταση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για τη δημιουργία του συγκεκριμένου ταμείου θα συζητηθεί την Τετάρτη σε συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας. Η τελική απόφαση αναμένεται στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στην Ουάσινγκτον.

Δύο και πλέον χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις πυρομαχικών που αντιμετωπίζουν οι ένοπλες δυνάμεις της.

Το πακέτο των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ αποσκοπεί επίσης στον επιμερισμό του οικονομικού βάρους μεταξύ των μελών της Συμμαχίας, καθώς η συνεισφορά ορισμένων κρατών (π.χ. ΗΠΑ και Γερμανίας) στην εκστρατεία για την στήριξη της Ουκρανίας είναι αναλογικά μεγαλύτερη σε σύγκριση με των υπολοίπων.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν προηγούμενες δεσμεύσεις κρατών για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία θα συνυπολογιστούν στο ταμείο του ΝΑΤΟ. Τα σχέδια της Συμμαχίας για τη μακροπρόθεσμη στήριξη του Κιέβου περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία ενός νέου φορέα που θα αναλάβει τον συντονισμό των παραδόσεων όπλων και πυρομαχικών, αλλά και της εκπαίδευσης ουκρανών στρατιωτών.

Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ είχαν τον ρόλο του συντονισμού των παραδόσεων όπλων στο Κίεβο μέσω της αποκαλούμενης Ομάδας Επαφής για την Άμυνα στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με διπλωμάτες, απώτερος σκοπός είναι να εξαρτάται σε μικρότερο βαθμό η στήριξη της Ουκρανίας από τις πολιτικές εξελίξεις σε συγκεκριμένες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, κάτι που προφανώς συνδέεται με την ανησυχία που εκφράζεται σχετικά με ενδεχόμενη επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

