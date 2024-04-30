Την μείωση κατά 50% των προμηθειών στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω τερματικών POS προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Συγκεκριμένα, η ανώτατη προμήθεια εκκαθάρισης στις συναλλαγές μέχρι 10 ευρώ, στη λεγόμενη «Μικρή Λιανική», δε θα υπερβαίνει το 0,5% της αξίας της συναλλαγής. Με άλλη διάταξη, επίσης, δίνεται λύση στο πρόβλημα απόκτησης POS από επιχειρηματίες με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η τμηματική (αναλογική) καταβολή των τελών κυκλοφορίας με τη δυνατότητα άρσης της ακινησίας των οχημάτων για το 2024. Τέλος, με άλλη διάταξη παρέχεται στο ΤΑΙΠΕΔ η δυνατότητα για συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή προγράμματα με στόχο τη διεύρυνση του αντικειμένου του.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Προχωράμε, όπως είχαμε δεσμευθεί, στην επίλυση της αδικίας που επιβάρυνε δυσανάλογα τους επιχειρηματίες της "Μικρής Λιανικής". Στόχος μας είναι να αντισταθμίσουμε τα υψηλά κόστη προμηθειών από την υποχρεωτική πλέον χρήση POS στις πληρωμές με κάρτες. Δώσαμε τον χρόνο σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να λυθεί το ζήτημα αυτό χωρίς νομοθετική παρέμβαση. Εντούτοις, διαπιστώνοντας πως αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, προχωράμε με όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να προστατέψουμε τους μικρούς εμπόρους από υπέρμετρες χρεώσεις και να αποφύγουμε τις "τρικλοποδιές" στην κοινή μας προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής».

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έρχεται ως το απαραίτητο συμπλήρωμα στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μειώνουμε τις προμήθειες στο ήμισυ για τις συναλλαγές μέσω POS, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της κυβέρνησης, αφ' ενός να στηρίζει έμπρακτα τον επαγγελματία ιδιαίτερα στη λεγόμενη μικρή λιανική. Αφετέρου, όμως, αποδεικνύουμε πως ό,τι εξαγγέλλουμε, το υλοποιούμε στο ακέραιο. Με συνέπεια λόγων και έργων, αλλά και κατανόηση για τις αληθινές ανάγκες και τις συνθήκες της αγοράς».

Μειώνονται κατά 50% οι προμήθειες στα POS για συναλλαγές έως 10 ευρώ

Αναλυτικότερα, η τροπολογία προβλέπει:

1. Ανώτατο όριο προμήθειας εκκαθάρισης στο 0,5% σε συναλλαγές έως 10 ευρώ στη λεγόμενη «Μικρή λιανική»

Με τη ρύθμιση αυτή ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στη λεγόμενη «Μικρή Λιανική». Συγκεκριμένα, για τα επόμενα 3 χρόνια στις συναλλαγές μέχρι 10 ευρώ που γίνονται με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα προβλέπεται ότι η προμήθεια εκκαθάρισης που χρεώνεται ο έμποροος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,50% της αξίας της συναλλαγής. Αντίστοιχα:

• Η ανώτατη τραπεζική προμήθεια για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών ορίζεται στο 0,10% και για τις πιστωτικές κάρτες ιδιωτών στο 0,15%.

• Η ανώτατη χρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής από διεθνείς οργανισμούς καρτών ορίζεται σε 0,10%.

Οι ΚΑΔ της «Μικρής Λιανικής»

Η ρύθμιση αφορά τις συναλλαγές έως 10 ευρώ που πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της «Μικρής Λιανικής». Πιο αναλυτικά, αφορούν σε επιχειρήσεις με τους παρακάτω Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων ("MCCs"):

• MCC - 5411: Παντοπωλεία & mini markets

• MCC - 5994: Πρακτορεία Τύπου & Περίπτερα

• MCC - 5192: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες

• MCC - 5993: Είδη καπνιστών, καπνοπωλεία

• MCC - 5462: Αρτοποιεία

• MCC - 4121: Ταξί

• MCC-5441: Καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών ειδών

• MCC-5451: Καταστήματα Γαλακτοκομικών προϊόντων

• MCC - 7216: Στεγνοκαθαριστήρια

• MCC - 7251: Καταστήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων

• MCC - 5697: Ραφεία, επιδιορθώσεις/μεταποιήσεις ενδυμάτων

• MCC - 5949: Καταστήματα ειδών ραπτικής, πλεκτικής, υφασμάτων κ.α.

• MCC - 5499: Διάφορα καταστήματα τροφίμων, ψιλικατζίδικα, εξειδικευμένα καταστήματα

• MCC - 5399: Διάφορα καταστήματα γενικών εμπορευμάτων

• MCC - 5331: Καταστήματα ποικίλων ειδών (ψιλικών),

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση δεν αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από 3 τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

2. Επιπρόσθετα, με άλλη διάταξη ορίζεται πως οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορούν να απορρίψουν την παροχή POS σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες εφόσον υπάρχουν επαρκείς τρόποι εξασφάλισής τους, επικαλούμενοι λόγους πιστοληπτικής αξιολόγησης ή ικανότητας καθώς και λόγους που αφορούν σε ενδεχόμενες συναλλαγές υψηλού ρίσκου. Προβλέπεται, δε, η δυνατότητα επιπλέον εξασφαλίσεων των παρόχων, όπως ενδεικτικά η προκαταβολή ετήσιας αμοιβής, η παροχή εγγύησης και η δυνατότητα εκκαθάρισης συναλλαγών εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος από την πραγματοποίησή τους. Σημειώνεται πως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παρόχων προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση από τον διοικητή της ΑΑΔΕ. Τέλος, τονίζεται ότι με υπουργική απόφαση μπορούν να εξειδικεύονται οι όροι που αφορούν στις εξασφαλίσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Στόχος της διάταξης είναι να αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος ο οφειλέτης να βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση απέναντι στην ΑΑΔΕ, σε σχέση με τον συνεπή επιχειρηματία, καθώς και η περίπτωση να υπάρξουν επιχειρηματίες που θα επιλέξουν να δημιουργήσουν οφειλές, προκειμένου να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους προς την ΑΑΔΕ.

3. Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2024 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας

Όπως κάθε χρόνο, παρέχεται η δυνατότητα άρσης της ακινησίας επιβατικού οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης και για το 2024, με αναλογική καταβολή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες κυκλοφορίας του οχήματος.

Για παράδειγμα, εάν ιδιοκτήτης αυτοκινήτου με ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 300 ευρώ άρει την ακινησία του οχήματός του για διάστημα 4 μηνών θα καταβάλει 100 ευρώ (4/12).

Όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί τα τέλη θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να θέσει το όχημα εκ νέου σε ακινησία. Σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των αναλογικών τελών κυκλοφορίας που έχουν ήδη καταβληθεί.

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του 2024, να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους αυτού και όχι το σύνολο των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας σε περίπτωση άρσης της ακινησίας ως το μικρότερο διάστημα ορίζεται ο ένας μήνας.

