Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει πλήθος αλλαγών στις ζωές μας ενώ είναι ένας τομέας που αναμένεται να αλλάξει ριζικά την αυτοκίνηση. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχει διεισδύσει στην τεχνολογία των αυτοκινήτων, καθώς αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην οδήγηση και πολλές φορές βγάζει από τη δύσκολη στιγμή τον οδηγό.

Η τεχνητή νοημοσύνη άρχισε δειλά - δειλά να μπαίνει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Είδαμε σταδιακά τα αυτοκίνητα να συνδέονται στο διαδίκτυο, προκειμένου να κάνουν τη ζωή του οδηγού και των επιβατών πιο εύκολη και διασκεδαστική. Κυρίως όμως να δίνουν λύσεις σε δύσκολες στιγμές, κατά τη διάρκεια της οδήγησης, βοηθώντας τον οδηγό να πάρει αποφάσεις με στόχο την αύξηση της ασφάλειας. Πλέον τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες και συστήματα τα οποία διορθώνουν λάθη του οδηγού. Αυτή η τεχνολογία θα αναπτυχτεί περαιτέρω και σε συνδυασμό με την AI, θα υπάρξει μεγάλη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Για παράδειγμα το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης είναι ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού, το οποίο θα μπορεί να αποτρέψει την σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η τεχνητή νοημοσύνη, που κάθε στιγμή αναλύει τα δεδομένα γύρω από το αυτοκίνητο.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ένα νέο σύστημα επικοινωνίας ανάμεσα στα αυτοκίνητα (V2V) αλλά και στις υποδομές (V2I), μέσω του οποίου θα ανταλλάσσονται χρήσιμες πληροφορίες και θα γίνονται αυτόματα διορθωτικές κινήσεις. Το όχημα θα έχει τη δυνατότητα να αναλύει εν κινήσει κάποια δεδομένα. Όπως για παράδειγμα να προβλέπει πότε ένα φανάρι θα είναι κόκκινο ή πράσινο, ρυθμίζοντας την ταχύτητα ή να παίρνει πληροφορίες από ένα άλλο αυτοκίνητο που βρίσκεται 800 μέτρα πιο μπροστά στον ίδιο δρόμο για την κατάσταση του δρόμου. Την τεχνητή νοημοσύνη την βλέπουμε και στο παρκάρισμα, όπου πλέον πολλά αυτοκίνητα βρίσκουν μόνα τους τη θέση πάρκινγκ και παρκάρουν αυτόματα χωρίς τη συμμετοχή του οδηγού.

Κάτι που προβληματίζει σήμερα τους οδηγούς είναι τα τυφλά σημεία κάθε φορά που αλλάζουμε λωρίδα. Αυτή η ανησυχία σύντομα θα είναι παρελθόν, καθώς οι κάμερες του ίδιου του οχήματος θα λειτουργούν ως radars και θα δημιουργούν μία ζώνη ασφαλείας, δίνοντας την ανάλογη πληροφόρηση στον οδηγό, αλλά κυρίως παίρνοντας πρωτοβουλίες προς όφελος της ασφάλειας.

Τέλος, η τεχνητή νοημοσύνη θα ανεβάσει σε άλλα επίπεδα και την αυτόνομη οδήγηση. Είναι ένα στοίχημα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία υπόσχεται στο μέλλον οδήγηση χωρίς προβλήματα και ατυχήματα. Σήμερα υπάρχει επιφυλακτικότητα για την ασφάλεια, όμως σύντομα -όπως όλα δείχνουν- η αυτόνομη οδήγηση θα γίνει τόσο ασφαλής, που ο οδηγός θα μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο και θα πηγαίνει στον προορισμό του πίνοντας καφέ ή διαβάζοντας τα νέα στο διαδίκτυο…

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

