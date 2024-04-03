Ουκρανία: 18 τραυματίες, μεταξύ αυτών παιδιά μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντνίπρο – Ζελένσκι: Θα υπάρξουν αντίποινα

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Ντνίπρο (κεντρική-νότια Ουκρανία), ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ, διευκρινίζοντας πως από τους 12 ανθρώπους που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία «τα πέντε είναι παιδιά» και προσθέτοντας πως δεν απειλείται η ζωή τους.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, εταιρεία, νηπιαγωγείο και δομή της ανώτερης εκπαίδευσης «καταστράφηκαν» στο χθεσινό (Τρίτη) πλήγμα, ενώ η πυρκαγιά «κατασβέστηκε» από πυροσβέστες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεμήνυσε στο βραδινό διάγγελμά πως θα υπάρξει ανταπόδοση. «Τα αντίποινα θα είναι ολοένα μεγαλύτερα κάθε φορά», απείλησε. Αξίωσε παράλληλα για άλλη μια φορά από τους συμμάχους του Κιέβου στη Δύση περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να «σωθούν χιλιάδες ζωές».

Η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει τα πλήγματα στη ρωσική επικράτεια τους τελευταίους μήνες σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς που υφίσταται αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην επικράτειά της πριν από δυο χρόνια και πλέον. Η Ρωσία λέει και αυτή πως θα ανταποδώσει τις ουκρανικές επιθέσεις και πρόσφατα προχώρησε σε μαζικούς βομβαρδισμούς ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων και του δικτύου μετάδοσης ηλεκτρισμού της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

