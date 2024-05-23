Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, ερωτηθείσα σήμερα σχετικά με το ενδεχόμενο να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία και η Μολδαβία, δήλωσε πως αυτό θα ισοδυναμούσε με περαιτέρω επέκταση προς ανατολάς του ΝΑΤΟ.

Η Ζαχάροβα υποστήριξε ακόμα ότι η Μόσχα δεν οικοδομεί στρατιωτικές συμμαχίες ή συνασπισμούς με άλλα κράτη, της Κίνας περιλαμβανομένης.

Η εκπρόσωπος απάντησε με τη δήλωση αυτή σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ενδεχόμενο η Μόσχα και το Πεκίνο να σφραγίσουν μια συμμαχία, η οποία να υπερβαίνει τη «χωρίς όρια» σύμπραξη που ανακοίνωσαν το 2022.

Η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ακόμα πως η Μόσχα συνεχίζει να υποστηρίζει ότι το διάστημα πρέπει να παραμείνει ελεύθερο από όπλα.

Οι σημερινές δηλώσεις της έγιναν μετά την αποτυχία αυτή την εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ρωσικού σχεδίου απόφασης που καλούσε όλες τις χώρες να εμποδίσουν «για πάντα» την τοποθέτηση οποιουδήποτε όπλου στο εξώτερο διάστημα, την απειλή να τοποθετηθούν εκεί όπλα, καθώς και την ενδεχόμενη χρήση τους.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ρωσίας για θέματα ελέγχου των εξοπλισμών απέρριψε αυτή την εβδομάδα ως «ψευδείς ειδήσεις» τον ισχυρισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Ρωσία έθεσε σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη ένα όπλο ικανό να επιθεωρεί και να επιτίθεται σε άλλους δορυφόρους.

Η Ζαχάροβα δήλωσε ακόμα πως η Μόσχα θα απαντήσει με πλήγματα σε βρετανικούς στόχους, αν βρετανικά όπλα χρησιμοποιηθούν από την Ουκρανία για να πληγεί ρωσικό έδαφος.

Η ίδια είπε στους δημοσιογράφους πως σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσαν να πληγούν βρετανικοί στόχοι «στο έδαφος της Ουκρανίας και πέραν των συνόρων της».

Η εκπρόσωπος επανέλαβε έτσι μια προειδοποίηση την οποία είχε διατυπώσει για πρώτη φορά νωρίτερα αυτό το μήνα η Μόσχα αφού ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον είχε δηλώσει πως η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όπλα που της παρέχονται από το Λονδίνο για να πλήξει στόχους μέσα στη Ρωσία.

Η Ρωσία είχε αντιδράσει με οργή στη δήλωση αυτή και την είχε επικαλεσθεί ως έναν από τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να πραγματοποιήσει αυτό το μήνα ασκήσεις με προσομοίωση χρήσης τακτικών πυρηνικών πυραύλων.

Η Ζαχάροβα κατηγόρησε επίσης σήμερα τις ΗΠΑ ότι εκβιάζουν τη Γεωργία αναφορικά με το νομοσχέδιο περί «ξένων πρακτόρων» που υιοθετήθηκε αυτό το μήνα από το κοινοβούλιο της χώρας.

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει να σταματήσουν τη βοήθεια προς τη Γεωργία και να επιβάλουν κυρώσεις σε αξιωματούχους για το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο έχει πυροδοτήσει μεγάλες διαδηλώσεις στη Γεωργία.

Αντίπαλοι του νομοσχεδίου υποστηρίζουν πως είναι αυταρχικό και ρωσικής εμπνεύσεως. Το κυβερνών κόμμα στη Γεωργία λέει πως χρειάζεται για να διασφαλισθεί η διαφάνεια στις ξένες χρηματοδοτήσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων και για να προστατευθεί η κυριαρχία της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.