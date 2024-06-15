Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο πρώην βουλευτής Γιάννης Σαρίδης. Είχε εκλεγεί στην Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με την Ένωση Κεντρώων. Τον Μάιο του 2019 ανεξαρτητοποιήθηκε και στη συνέχεια εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Στην εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου 2019 συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival.gr, το πρωί της Παρασκευής ο βουλευτής ταξίδευε από Αθήνα για Θεσσαλονίκη με τρένο και αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς όπου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Υπέστη ανακοπή καρδιάς και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

