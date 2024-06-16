Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως θα εφαρμόζει στο εξής «τακτική παύση» των επιχειρήσεών του καθημερινά σε τομέα της νότις Λωρίδας της Γάζας, ώστε «να αυξηθεί η ποσότητα των εισερχόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας» στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η «τακτική τοπική παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας θα εφαρμόζεται από τις 08:00 ως τις 19:00 (σ.σ. τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας) καθημερινά μέχρι νεοτέρας διαταγής», κατά μήκος της διαδρομής από την ισραηλινή συνοριακή διέλευση Κερέμ Σαλόμ ως τον δρόμο Σάλαχ αλ Ντιν, στον βορρά, εξήγησαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σε ανακοίνωσή τους.

Ανέφερε πως έλαβε την απόφαση αυτή στο πλαίσιο προσπαθειών με σκοπό «να αυξηθεί η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας» έπειτα από συνομιλίες με τον ΟΗΕ και άλλους «οργανισμούς».

Η εξέλιξη ανακοινώνεται την 254η ημέρα του πολέμου με τη Χαμάς κι ενώ, στο διπλωματικό μέτωπο, οι ελπίδες ότι θα συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μοιάζουν να απομακρύνονται,, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές παραμένουν αμετακίνητες στις θέσεις τους, αφήνοντας ελάχιστες πιθανότητες να εφαρμοστεί η πρόταση που παρουσίας ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την 31η Μαΐου.

Πεθαίνουν από την ασιτία τα μικρά παιδιά

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πλέον απειλεί να ενσκήψει μαζικός λιμός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το 75% των 2,4 εκατ. κατοίκων έχει εκτοπιστεί επανειλημμένα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), πάνω από 8.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών στη Λωρίδα της Γάζας έχει διαγνωστεί πως πάσχουν από οξύ υποσιτισμό και τους προσφέρθηκαν φροντίδες, ανάμεσά τους «1.600 παιδιά με ακραίο οξύ υποσιτισμό».

«Έχουν καταγραφεί ήδη 32 θάνατοι από υποσιτισμό, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων 28 παιδιών κάτω των πέντε ετών», τόνιζε την Τετάρτη ο επικεφαλής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

