Βρετανία: Η Κίνα παρέχει στη Ρωσία «θανατηφόρα βοήθεια» προς χρήση στην Ουκρανία

Η Κίνα προμηθεύει στη Ρωσία «θανατηφόρα βοήθεια» προς χρήση στον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, κατήγγειλε χθες Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Γκραντ Σαψ.

«Έχουμε αποδείξεις ότι η Ρωσία και η Κίνα συνεργάζονται» στην κατασκευή στρατιωτικού «εξοπλισμού προορισμένου να χρησιμοποιηθεί στην Ουκρανία», είπε ο υπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λονδίνο.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών του αμερικανικού και του βρετανικού στρατού είναι σε θέση να αποκαλύψουν πως παραδίδεται αυτή τη στιγμή θανατηφόρα βοήθεια από την Κίνα στη Ρωσία» προς χρήση «στην Ουκρανία», επέμεινε.

Κατά την άποψη του κ. Σαψ, το NATO είναι καιρός «να ξυπνήσει» και να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες σε κλίμακα συμμαχίας.

Τόνισε πως τα «δημοκρατικά κράτη» πρέπει να «υπερασπιστούν με σθένος» τις ελευθερίες που εξαρτώνται από τη διεθνή τάξη, που σημαίνει ότι «χρειαζόμαστε περισσότερους συμμάχους και εταίρους» σε όλο τον κόσμο.

«Είναι καιρός ο κόσμος να ξυπνήσει. Κι αυτό σημαίνει πως πρέπει αυτή η στιγμή να μεταφραστεί σε στέρεα σχέδια και δυνατότητες. Κι αυτό ξεκινά με την τοποθέτηση των θεμελίων για την αύξηση, σε κλίμακα συμμαχίας, των δαπανών που είναι αφιερωμένες στην συλλογική αποτρεπτική ισχύ μας», συμπλήρωσε.

Η στρατηγική συμμαχία της Κίνας και της Ρωσίας ενισχύθηκε μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, ωστόσο το Πεκίνο διαψεύδει κατηγορηματικά τις δυτικές κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες παρέχει στρατιωτική βοήθεια στη Μόσχα.

Η Κίνα πάντως προσέφερε σωσίβιο στην οικονομία της Ρωσίας, με τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές να αυξάνονται θεαματικά μετά την εισβολή και να φθάνουν τα 240 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, σύμφωνα με αριθμούς των κινεζικών τελωνείων.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζέικ Σάλιβαν, φάνηκε να διαφωνεί με κάποια από τα σχόλια του κ. Σαψ.

Διαβεβαίωσε πως η πιθανότητα η Κίνα να «προμηθεύει όπλα —θανατηφόρα βοήθεια— απευθείας στη Ρωσία» ήταν κάτι που απασχολούσε την Ουάσιγκτον στο παρελθόν, όμως «δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα».

Οι ΗΠΑ είναι περισσότερο «ανήσυχες για το τι κάνει η Κίνα για να τροφοδοτεί τη ρωσική πολεμική μηχανή, όχι παρέχοντας όπλα απευθείας, αλλά με συνεισφορές στην αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας», εξήγησε.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν επέδειξαν ενότητα σε συνάντησή τους στο Πεκίνο στην αρχή του μηνός.

Ο κ. Σι δήλωσε, μετά τις συνομιλίες που είχαν με τον κ. Πούτιν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ότι τα δυο μέρη συμφώνησαν στην ανάγκη να εξευρεθεί «πολιτική λύση» για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

