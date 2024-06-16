Σαν σήμερα 16/6: Αρχίζει ο Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος - Η πρώτη γυναίκα στο διάστημα

Γεγονότα



1816: Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενεύη, ο Λόρδος Βύρων διαβάζει στους συνδαιτυμόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φρανκενστάιν.

1913: Αρχίζει ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος, με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας.

1948: Σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες, που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο - Χονγκ Κονγκ, με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής.

1963: Η σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.

1976: Μία ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτίου Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές.

1998: Tέσσερα μαχητικά F16 και δύο μεταγωγικά C130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο, στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας - Λευκωσίας απειλεί τώρα όχι μόνον τους Τουρκοκυπρίους, αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας έξι μαχητικά F16 στο αεροδρόμιο του Λευκονοίκου στα Κατεχόμενα.

Γεννήσεις



1723: Άνταμ Σμιθ, σκωτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο Πλούτος των Εθνών». (Θαν. 17/7/1790)

1890: Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, άγγλος κωμικός. («Χοντρός και Λιγνός») (Θαν. 23/2/1965)

1952: Γιώργος Παπανδρέου, έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, νυν πρόεδρος του ΚΙΔΗΣΟ.

Θάνατοι



1686 π.Χ.:Χαμουραμπί, βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. (Γεν. 1728 π.Χ.)

1858: Τζον Σνόου, άγγλος γιατρός, που εισήγαγε τη χρήση του αιθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. (Γεν. 15/3/1813)

1977: Βέρνερ Φον Μπράουν, γερμανός μηχανικός, «πατέρας» της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. (Γεν. 23/3/1912)

