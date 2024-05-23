Τα σχέδια της Νορβηγίας να απαγορεύσει την είσοδο στους περισσότερους Ρώσους τουρίστες είναι μεροληπτικά, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο ανακοινώνοντας ότι η Μόσχα θα προβεί σε αντίποινα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση στους Ρώσους ταξιδιώτες εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία εμποδίζοντας σχεδόν ολοκληρωτικά την είσοδό τους.

"Φυσικά τέτοιες αποφάσεις δεν μπορεί να μένουν αναπάντητες. Φυσικά η απόφαση είναι απολύτως μεροληπτική. Δεν δεχόμαστε τέτοιες αποφάσεις. Λυπούμαστε που η νορβηγική ηγεσία έχει επιλέξει αυτό τον τρόπο επιδείνωσης των διμερών μας σχέσεων, οι οποίες ήταν ήδη κακές πρόσφατα και όχι με δική μας πρωτοβουλία", είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει σήμερα και αύριο συνομιλίες με τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντρ Λουκασένκο για μια σειρά θεμάτων.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία είναι στενοί σύμμαχοι και το Μινσκ πρόκειται να συμμετάσχει σε ασκήσεις με στόχο την προσομοίωση των προετοιμασιών για την ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων αυτό τον μήνα.

Η Λευκορωσία έχει προσφέρει στη Ρωσία υλικοτεχνική υποστήριξη στη διάρκεια της σύγκρουσης με την Ουκρανία με τις ρωσικές δυνάμεις να εισέρχονται στο έδαφος της Λευκορωσίας στη διάρκεια της αρχικής της επιχείρησης εναντίον του Κιέβου τον Φεβρουάριο του 2022.

Σε ό,τι αφορά την τελευταία σύλληψη ενός Ρώσου υψηλόβαθμου αξιωματούχου του στρατού, ο Πεσκόφ σχολίασε ότι αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο συστηματικού έργου για την πάταξη της διαφθοράς.

Νωρίτερα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι συνελήφθη και προφυλακίστηκε ως ύποπτος για δωροληψία ο υπαρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού αντιστράτηγος Βαντίμ Σαμαρίν.

"Η μάχη κατά της διαφθοράς είναι ένα συνεχές έργο. Δεν είναι εκστρατεία, είναι ένα συνεχιζόμενο έργο, ένα αναπόσπαστο μέρος των ενεργειών των υπηρεσιών μας επιβολής του νόμου", είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους χωρίς να σχολιάσει λεπτομέρειες της υπόθεσης αυτής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αγώνας κατά της διαφθοράς "συνεχίζεται σε όλους τους θεσμούς, είτε πρόκειται για ομοσπονδιακό επίπεδο είτε για δημοτικό".

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, στρατοδικείο διέταξε χθες Τετάρτη την προφυλάκιση για δύο μήνες του Σαμαρίν, που ήταν υπαρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων αρμόδιος για τις επικοινωνίες.

Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη υψηλόβαθμου αξιωματικού του στρατού από τον Απρίλιο, όταν προφυλακίστηκε μέχρι τη δίκη του ο τότε υφυπουργός Άμυνας Τιμούρ Ιβανόφ με την υποψία της δωροληψίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

