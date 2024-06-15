Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα ισογείου πολυκατοικίας στα Κάτω Πατήσια, στην συμβολή των οδών Ψαρουδάκη και Παρασκευοπούλου.

Στον χώρο παλαιότερα στεγαζόταν κατάστημα επίπλων και υπήρχε μέσα σε αυτό ξυλεία, με αποτέλεσμα γρήγορα η φωτιά να εξαπλωθεί και να πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη καθώς στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα αλλά και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Ευτυχώς, απεγκλωβίστηκαν σώες δύο ηλικιωμένες γυναίκες από τον πρώτο όροφο. Η μία γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Από τη φωτιά κάηκαν τουλάχιστον έξι αυτοκίνητα, ενώ ζημιές έχουν προκληθεί και στους εξωτερικούς χώρους διαμερισμάτων σε άλλες δύο πολυκατοικίες.

