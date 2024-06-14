Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα (15 οχήματα με 37 πυροσβέστες, μια ομάδα δασοκομάντος, ένα ελικόπτερο και 9 αεροσκάφη που τον συντονισμό τους πραγματοποιεί το Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ), για πυρκαγιά που ξεκίνησε στο Μελισσουργό Θεσσαλονίκης και εξελίχθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

«Σκληρές» μάχες δίνουν από το μεσημέρι οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας για να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οκτώ από αυτές ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα κατάφεραν άμεσα και έγκαιρα να τις περιορίσουν, προτού απειλήσουν κατοικημένες περιοχές και δασικές εκτάσεις.

Πιο συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική:

Χέρσο Κιλκίς: εκδόθηκε 112 απομάκρυνσης και επιχείρησαν και 2 αεροσκάφη

Ελευθεροχώρι Πέλλας: εκδόθηκε 112 και επιχείρησαν 5 αεροσκάφη

'Αγιος Θωμάς Λάρισας: εκδόθηκε 112 και επιχείρησε 1 ελικόπτερο

Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης: Επιχείρησαν 3 αεροσκάφη

Ακόντιο Λειβαδιάς: Επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Καινούργιο Αγρινίου: Επιχείρησαν 2 ελικόπτερα

Οινόφυτα (Τανάγρα): 1 αεροσκάφος

Τσελεπάκος Τρίπολης: 1 ελικόπτερο

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.