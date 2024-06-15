Για πρώτη φορά εδώ και 6 μήνες - από το χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη τον περασμένο Ιανουάριο και την ανακοίνωση τον Μάρτιο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο - η Κέιτ Μίντλετον (Kate Middleton) θα εμφανιστεί σήμερα δημόσια στο Trooping the Colour, την ετήσια μεγαλοπρεπή στρατιωτική τελετή για τα επίσημα γενέθλια του μονάρχη.

🚨NEW: The Beautiful Princess of Wales arrives at Buckingham Palace with her family for Trooping the Colour pic.twitter.com/eGBnc8Yfzl June 15, 2024

H εμφάνιση των δύο καρκινοπαθών μελών της βασιλικής οικογένειας - της Κέητ Μίντλετn και του βασιλιά Κάρολου - στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ αναμένεται περίπου στη 1 ώρα Λονδίνου (3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας) αλλά ήδη πλήθος κόσμου έχει κατασκηνώσει από το πρωί στο The Mall, έξω από το παλάτι.

Η Κέιτ Μίντλετον έφτασε με αυτοκίνητο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ λίγο μετά τις 10 το πρωί, προκειμένου να παρακολουθήσει την τελετή μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια από το γραφείο που συνήθως συγκεντρώνεται η βασιλική οικογένεια, με θέα τον χώρο της παρέλασης.

Here she is!



The Princess of Wales arrives at Buckingham Palace with her family this morning for Trooping the Colour. It’s so good to see her ❤️ pic.twitter.com/ZjxCrXdx6J — Belle (@RoyallyBelle_) June 15, 2024

Στη συνέχεια, μετέβη από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο χώρο όπου θα διεξαχθεί το Trooping the Colour με άμαξα, μαζί με τα τρία της παιδιά - μια απόσταση περίπου δέκα λεπτών.

Στη συνέχεια αναμένεται να συνοδεύσει τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην παραδοσιακή εμφάνιση στο μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, για να χαιρετίσουν το πλήθος και να παρακολουθήσουν το flypast της Βασιλικής Αεροποριας.

The carriage containing the Princess of Wales and her children has left Buckingham Palace and is making its way up the mall 🤍 pic.twitter.com/eudc5n8UKr — Belle (@RoyallyBelle_) June 15, 2024

Με γραπτό «προσωπικό μήνυμα» που εκδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής, η Κέιτ Μίντλετον λέει ότι σημειώνει «καλή πρόοδο», αλλά όπως γνωρίζουν όσοι έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία «υπάρχουν καλές μέρες και κακές μέρες».

Σημειώνει πως η θεραπεία της είναι σε εξέλιξη και ότι θα συνεχιστεί για λίγους ακόμα μήνες, ωστόσο δηλώνει ότι ανυπομονεί να παραστεί με την οικογένειά της στην παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά.

Ωστόσο, το σχέδιο μπορεί να αλλάξει την τελευταία στιγμή, ανάλογα με το πώς αισθάνεται η πριγκίπισσα Κέιτ.

Στο μήνυμά της η ίδια γράφει ότι ελπίζει να συμμετάσχει σε κάποιες δημόσιες υποχρεώσεις το καλοκαίρι, «γνωρίζοντας όμως ότι δεν έχω ξεμπερδέψει ακόμα».

Το δεύτερο Trooping the Colour του βασιλιά Κάρολου

Ο Βασιλιάς Κάρολος έγινε 75 στις 14 Νοεμβρίου και αυτό θα είναι το δεύτερο Trooping the colour που θα τελεστεί μετά τον θάνατο της μητέρας του, Βασίλισσας Ελισάβετ, και την ανάληψη του θρόνου από τον ίδιο.

Το Trooping the Colour είναι μια ετήσια στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιείται στο Λονδίνο για να γιορτάσει τα επίσημα γενέθλια του Βρετανού μονάρχη. Πρόκειται για μια παραδοσιακή τελετή που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και περιλαμβάνει την παρέλαση και την επιθεώρηση στρατευμάτων από τον μονάρχη.

Η τελετή περιλαμβάνει στρατιωτικές μπάντες, άλογα και περίπου 1.400 στρατιώτες που συμμετέχουν στην παρέλαση. Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης είναι η εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ.

