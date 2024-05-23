Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, έπειτα από σειρά ρωσικών πληγμάτων εναντίον της πόλης καθώς ο ρωσικός στρατός συνεχίζει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην ομώνυμη επαρχία.

Εξάλλου στην επαρχία Ζαπορίζια ένας 74χρονος άμαχος σκοτώθηκε από πλήγμα του πυροβολικού την ώρα που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό Μάλα Τοκμάτσκα, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Στο Χάρκοβο «σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι», ενώ άλλοι δύο αγνοούνται, επεσήμανε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ στο Telegram.

«Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε τουλάχιστον 15 πλήγματα» εναντίον της πόλης, της δεύτερης μεγαλύτερης της Ουκρανίας που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα.

Νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος του Χαρκόβου είχε κάνει λόγο για έναν νεκρό, έξι τραυματίες και τρεις αγνοούμενους, ενώ είχε προσθέσει ότι έχει ξεσπάσει «μεγάλη πυρκαγιά».

Το Χάρκοβο, το οποίο μετρούσε περίπου 1,5 εκατ. κατοίκους πριν από τη ρωσική εισβολή, υφίσταται συνεχείς βομβαρδισμούς τον τελευταίο καιρό.

Παράλληλα, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πολλές από τις υποδομές της υπέστησαν ζημιές από τις πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας στο Χάρκοβο και στη γύρω περιοχή. Η Ukrzaliznytsia πρόσθεσε στο Telegram ότι έξι εργαζόμενοί της τραυματίστηκαν.

Η Μόσχα «εκμεταλλεύεται» την κατάσταση

Η Ρωσία «εκμεταλλεύεται» την έλλειψη μέσων αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας εντείνοντας τα πλήγματά της στο Χάρκοβο, εκτίμησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικρίνοντας «την αδυναμία» της Δύσης.

«Οι Ρώσοι τρομοκράτες εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει επαρκή προστασία σε ό,τι αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», κατήγγειλε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Αυτή η αδυναμία δεν είναι δική μας, αλλά του κόσμου ο οποίος εδώ και τρία χρόνια δεν τολμά να φερθεί στους τρομοκράτες όπως τους αξίζει», εκτίμησε.

Στις 10 Μαΐου η Ρωσία ξεκίνησε νέα χερσαία στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της επαρχίας του Χαρκόβου και έχει καταλάβει πολλά χωριά, με τα ρωσικά στρατεύματα να καταγράφουν τα μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη από τα τέλη του 2022.

Από την έναρξη της νέας αυτής επιχείρησης περίπου 11.000 άμαχοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, δήλωσε σήμερα ο Σινεχούμποφ.

Από την πλευρά τους οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων από ουκρανικές επιθέσεις στη μεθοριακή, ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ και στην ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ, μέρος της οποίας έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επισημάνει ότι ο στρατός του ξεκίνησε την επιχείρηση εναντίον του Χαρκόβου προκειμένου να δημιουργηθεί μια ουδέτερη ζώνη και να προστατευθούν οι ρωσικές μεθοριακές περιοχές από τις ουκρανικές επιθέσεις.

