Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Ιουνίου

Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον πατέρα σας 

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 16 Ιουνίου

Σήμερα είναι των Αγίων Μνημονίου και Τύχωνος επισκόπων Αμαθούντος των θαυματουργών. Γιορτάζουν οι Μνημόνιος, Τύχων, Τίχων. 

Επίσης, η δεύτερη Κυριακή του Ιουνίου έχει καθιερωθεί και ως η Γιορτή του πατέρα. 

Ανατολή ήλιου: 06:02 - Δύση ήλιου: 20:49

Σελήνη 9.3 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark