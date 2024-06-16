Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 16 Ιουνίου

Σήμερα είναι των Αγίων Μνημονίου και Τύχωνος επισκόπων Αμαθούντος των θαυματουργών. Γιορτάζουν οι Μνημόνιος, Τύχων, Τίχων.

Επίσης, η δεύτερη Κυριακή του Ιουνίου έχει καθιερωθεί και ως η Γιορτή του πατέρα.

Ανατολή ήλιου: 06:02 - Δύση ήλιου: 20:49

Σελήνη 9.3 ημερών

