Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 16 Ιουνίου

Σήμερα είναι των Αγίων Μνημονίου και Τύχωνος επισκόπων Αμαθούντος των θαυματουργών. Γιορτάζουν οι Μνημόνιος, Τύχων, Τίχων.
Επίσης, η δεύτερη Κυριακή του Ιουνίου έχει καθιερωθεί και ως η Γιορτή του πατέρα.
Ανατολή ήλιου: 06:02 - Δύση ήλιου: 20:49
Σελήνη 9.3 ημερών
Πηγή: skai.gr
- Παλαμάς Καρδίτσας: ΙΧ έπεσε σε αρδευτικό κανάλι - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός
- Συνολικά 54 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σάββατο στη χώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική
- Μεγάλες ζημιές από την φωτιά τη νύχτα σε εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα στα Πατήσια - Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες - Δείτε βίντεο
