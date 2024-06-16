Αντώνης Νικοπολίδης:  «Γράμμα στον νεότερο εαυτό μου»  (βίντεο)

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Σαν σήμερα, 16 Ιουνίου του 2004, η Εθνική μας Ομάδα αντιμετώπισε την πανίσχυρη Ισπανία στο Πόρτο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EURO. Η αντίπαλος της Εθνικής μας είχε μια πλειάδα αστέρων της εποχής στο ρόστερ της, μεταξύ των οποίων τον Ραούλ Γκονζάλες, τον Φερνάντο Μοριέντες και τον Ίκερ Κασίγιας.

Μπροστά τους, όμως, εκείνοι οι αστέρες βρήκαν το Νο1 της Εθνικής. Τον Αντώνη Νικοπολίδη. Πώς ένιωθε ο τερματοφύλακας της Εθνικής μας βλέποντας του Ισπανούς να επιτίθενται, τι σκεφτόταν σε κάθε απόκρουση, σε κάθε έξοδο, σε κάθε απομάκρυνση της μπάλας; Τι θα μπορούσε να πει στον ίδιο του τον εαυτό, αν τον αντίκριζε μπροστά του, 20 χρόνια μετά; Το 1-1 με την Ισπανία, ήρθε με γκολ του Χαριστέα μετά από μια εξαιρετική ασίστ του Βασίλη Τσιάρτα και έβαλε την Ελλάδα σε τροχιά πρόκρισης.

Ο Αντώνης Νικοπολίδης, μέσω του ΟΠΑΠ, απευθύνεται στον 33χρονο εαυτό του και τον προετοιμάζει για το πιο «τρελό ταξίδι που έχει κάνει ποτέ» και για ένα παραμύθι που θα έχει Happy End.

Το «Γράμμα στον νεότερο εαυτό μου» με πρωταγωνιστή τον Aντώνη Νικοπολίδη είναι το δεύτερο από τα 6 αφιερωματικά βίντεο που ετοίμασε ο ΟΠΑΠ για την 20η επέτειο από το έπος της Πορτογαλίας.

Έξι Legends του 2004, που «σφράγισαν» τη νικηφόρα πορεία της Εθνικής μας Ομάδας προς την κορυφή της Ευρώπης, γράφουν στον νεότερο εαυτό τους και μας παίρνουν μαζί τους σε ένα ταξίδι στον χρόνο γεμάτο έντονες αναμνήσεις και συναισθήματα.

Στις ίδιες ημερομηνίες των έξι ιστορικών αγώνων, ζούμε ξανά, 20 χρόνια μετά, τις ανεπανάληπτες στιγμές του 2004 μέσα από τα βίντεο του ΟΠΑΠ.

