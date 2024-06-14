Ο 29χρονος δισεκατομμυριούχου Anant Ambani και η αρραβωνιαστικιά του Radhika Merchant, θα παντρευτούν στη Βομβάη τον Ιούλιο. Ωστόσο, το ζευγάρι έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη Μαρτίου τους προ-γαμήλιους εορτασμούς, με χλιδή και πολυτέλεια που θα ζήλευαν και οι μαχαραγιάδες.

Πρόσφατα, οι μελλόνυμφοι κάλεσαν περισσότερα από χίλια άτομα σε μία τετραήμερη, ιδιωτική κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, επειδή - όπως είπε η νύφη - «πολλοί από τους στενούς μας φίλους δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στο πρώτο πάρτι» που έγινε τον Μάρτιο στην Ινδία.

Παρεμπιπτόντως, πάρτι αυτού του επιπέδου θεωρήθηκε ένα τριήμερο, εξωφρενικά χλιδάτο γλέντι, με καλεσμένους όπως ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο Μπιλ Γκέιτς και η Ιβάνκα Τραμπ και τη Rihanna να δίνει μια διώρη συναυλία. Μάλιστα, το τριήμερο πάρτι λέγεται ότι κόστισε πάνω από 120 εκατομμύρια λίρες και χαρακτηρίστηκε ως η πιο ακριβή προγαμιαία εκδήλωση στην ιστορία της Ινδίας.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εξόρμησης στην Μεσόγειο πάνω στο σκάφος - κρουαζιερόπλοιο Celebrity Ascent που νοίκιασαν οι μελλόνυμφοι για τους καλεσμένους τους, κάθε βράδυ γινόταν υπερπολυτελή πάρτι στα οποία - ενδεικτικά – διασκέδασαν την παρέα του ζευγαριού ο David Guetta και οι Backstreet Boys.

Μάλιστα, σε πάρτι στο διάσημο παλάτι Château de la Croix des Gardes στις Κάννες, καλεσμένη καλλιτέχνης ήταν η Κέιτι Πέρι.

Σας φάνηκε υπερβολικό; Δεν είναι.

Την τελευταία ημέρα της κρουαζιέρας, το ζευγάρι έκλεισε κυριολεκτικά όλη την παραλία του Πορτοφίνο για μια πριβέ εκδήλωση, στην οποία τραγούδησε ο Αντρέα Μποτσέλι.

Μετά την κρουαζιέρα, το ζευγάρι πετα΄χτηκε στο Λονδίνο και την προγαμήλια φωτογράφηση.

Σύμφωνα με τη Vogue - που φιλοξένησε και αποκλειστικές φωτογραφίες και δηλώσεις της νύφης - θα ακολουθήσουν «πολλά ακόμη υψηλού προφίλ χάπενινγκ», συμπεριλαμβανομένων «πολλαπλών pujas (ένα τελετουργικό προσευχής για καλή τύχη) και «μια παραδοσιακή τελετή sangeet».

Πηγή: skai.gr

