Βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η UKMTO, ανακοίνωσε σήμερα πως πλοίο που βρίσκεται περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια από την Αλ Μόχα της Υεμένης την ενημέρωσε ότι ακούστηκαν δυο εκρήξεις σε μικρή απόσταση από αυτό, αλλά ούτε το σκάφος ούτε το πλήρωμα δεν έπαθαν τίποτα και συνεχίζει το δρομολόγιο προς το επόμενο λιμάνι του.

Διενεργείται έρευνα για το συμβάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από τον Νοέμβριο, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στο παγκόσμιο εμπόριο διά θαλάσσης στην περιοχή αυτή στρατηγικής σημασίας. Βύθισαν ένα πλοίο, κατέλαβαν δεύτερο, σκότωσαν τρεις ναυτικούς σε κάποιες από τις ενέργειές τους.

Κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

