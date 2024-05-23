Η διακήρυξη για την γενοκτονία στην Σρεμπρένιτσα, η οποία πρόκειται να τεθεί σήμερα το απόγευμα σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας (Republika Srpska).

Την διακήρυξη κατέθεσαν η Γερμανία και η Ρουάντα, οι οποίες ζητούν να ανακηρυχτεί η 11η Ιουλίου παγκόσμια ημέρα μνήμης της γενοκτονίας στην Σρεμπρένιτσα.

Η σφαγή στη Σρεμπρένιτσα ήταν έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας. Το 1995, Σέρβοι από τη Βοσνία σκότωσαν πάνω από 8.000 Βόσνιους μουσουλμάνους άνδρες, ηλικιωμένους και αγόρια στη Σρεμπρένιτσα.

Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη θα ξεκινήσει στις 17:00 (ώρα Ελλάδας). Για να εγκριθεί η διακήρυξη για την Σρεμπρένιτσα θα πρέπει να υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των χωρών που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.

Αντιδράσεις και προσευχές σε Σερβία, Βοσνία και Μαυροβούνιο

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς βρίσκεται εδώ και δύο ημέρες στην Νέα Υόρκη πραγματοποιώντας επαφές με εκπροσώπους ξένων χωρών, τους οποίους προσπαθεί να πείσει να καταψηφίσουν τη σχετική διακήρυξη.

Η σερβική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ διοργάνωσε πάνελ όπου ακούστηκαν και οι μαρτυρίες Σέρβων για τα εγκλήματα των μουσουλμάνων την περίοδο του πολέμου. Στην ομιλία του ο Βούτσιτς εκτίμησε ότι «η διακήρυξη για την Σρεμπρένιτσα θα υπονομεύσει την ειρηνική συμβίωση των λαών στην Βοσνία». Η πολιτική ηγεσία της Σερβίας υποστηρίζει ότι «η διακήρυξη για την Σρεμπρένιτσα αποτελεί μία πολιτική πράξη στιγματισμού ενός ολόκληρου έθνους».

Ο Σερβοβόσνιος ηγέτης Μίλοραντ Ντόντικ προειδοποίησε ότι η ψήφιση της διακήρυξης για την Σρεμπρένιτσα θα σημάνει το τέλος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Η κυβέρνηση της Republika Srpska θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα στην Σρεμπρένιτσα για να αποφασίσει ποια μέτρα θα ληφθούν στην περίπτωση που υπερψηφιστεί στον ΟΗΕ η διακήρυξη.

Μαζικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μαυροβούνιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της κυβέρνησης να υπερψηφίσει την διακήρυξη για την Σρεμπρένιτσα.

Έξω από το κυβερνητικό κτήριο στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα συγκεντρώθηκαν υποστηρικτές σερβικών κομμάτων, φιλορωσικών οργανώσεων και κληρικοί της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας οι οποίοι καλούσαν την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την στάση της. Πολλοί διαδηλωτές φορούσαν μπλουζάκια με την φωτογραφία του Πούτιν και το γράμμα «Ζ» και κρατούσαν σερβικές και ρωσικές σημαίες.

Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία ανακοίνωσε ότι «με την ευλογία του Πατριάρχη Πορφύριου, σήμερα το μεσημέρι, θα ηχήσουν οι καμπάνες σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες, καλώντας τους πιστούς σε προσευχή».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι «ο Πατριάρχης Πορφύριος κάλεσε τον σερβικό ορθόδοξο λαό να ενωθεί προσευχόμενος για δικαιοσύνη και ειρήνη για όλους τους λαούς, ειδικά αυτούς με τους οποίους μοιράζεται κοινή ιστορία εδώ και αιώνες». Έκκληση για προσευχή «υπέρ του ομόδοξου, αδελφικού, σερβικού λαού» απηύθυνε και ο Ρώσος Πατριάρχης Κύριλλος.

