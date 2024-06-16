Βραζιλία: Xιλιάδες γυναίκες διαδηλώνουν εναντίον νόμου για την απαγόρευση της άμβλωσης

Χιλιάδες Βραζιλιάνες βγήκαν χθες Σάββατο στους δρόμους για να διαδηλώσουν εναντίον σχεδίου νόμου που προωθείται στο συντηρητικό Κογκρέσο της χώρας και εάν εγκριθεί θα εξισώσει τις αμβλώσεις μετά την 22η εβδομάδα της εγκυμοσύνης με ανθρωποκτονία και θα θεσπίσει ποινές από 6 και 20 χρόνια κάθειρξης.

Με πανό και πλακάτ που ανέγραφαν συνθήματα εναντίον του σχεδίου νόμου, πλήθος γυναικών και ανδρών έκανε πορεία στην κεντρική λεωφόρο Παουλίστα στο Σαν Πάουλου, καταγγέλλοντας την πρόταση να επιβληθούν τα πιο οπισθοδρομικά και κατασταλτικά μέτρα ως προς τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών εδώ και δεκαετίες.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών, ανάμεσά τους κορίτσια, αγόρια, συνταξιούχοι, φώναζαν συνθήματα όπως «κανένα παιδί δεν μπορεί να γίνεται μητέρα, ο βιαστής δεν είναι πατέρας».

Σήμερα, η άμβλωση είναι νόμιμη στη Βραζιλία μόνο σε περιπτώσεις βιασμού, δυσπλασίας του νεογνού ή κινδύνου για τη ζωή της μέλλουσας μητέρας.

Αν το κείμενο που προωθούν ευαγγελικοί βουλευτές γίνει νόμος του κράτους, οι αμβλώσεις θυμάτων βιασμών θα θεωρούνται ανθρωποκτονία μετά την 22η εβδομάδα της κύησης.

Βραζιλιάνικες φεμινιστικές οργανώσεις καταδικάζουν το γεγονός ότι οι ποινές που προτείνονται είναι βαρύτερες από αυτές που αντιμετωπίζουν οι δράστες βιασμών στη χώρα.

Υπογραμμίζουν επίσης πως το κείμενο θα έχει φοβερό αντίκτυπο στα κορίτσια που κακοποιούνται σεξουαλικά, ειδικά από μέλη της οικογένειάς τους. Τα παιδιά αυτά, που συχνά δεν καταλαβαίνουν τι τους έχει συμβεί και δεν έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων, συχνά ανακαλύπτουν πως κυοφορούν πολύ αργά.

Ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα χαρακτήρισε το σχέδιο νόμου «παλαβό» και τόνισε πως η κυβέρνησή του εννοεί να υπερασπιστεί την κείμενη νομοθεσία, που τιμωρεί τους βιαστές και αντιμετωπίζει με σεβασμό τα θύματα.

«Είναι παλαβό να θες να τιμωρείται η γυναίκα με βαρύτερη ποινή από τον εγκληματία που διέπραξε τον βιασμό», είπε ο Λούλα στο περιθώριο της G7 στην Ιταλία.

Οι πρώτες κινητοποιήσεις έγιναν προχθές Πέμπτη σε βραζιλιάνικα αστικά κέντρα αφού η κάτω Βουλή αποφάσισε το νομοσχέδιο να προωθηθεί με ταχείες διαδικασίες, που περιορίζουν τον διάλογο.

Αντιδρώντας στις σφοδρές επικρίσεις για το ότι τα θύματα βιασμών μπορεί να αντιμετωπίζουν βαρύτερες ποινές από τους βιαστές, ο Σόστενες Καβαλκάντς, ο εισηγητής του νομοσχεδίου, διαβεβαίωσε πως θα προτείνει επίσης να επισύρει βαρύτερες ποινές το έγκλημα το βιασμού (ως και 10 χρόνια κάθειρξης σήμερα).

Ο κ. Καβαλκάντς, ευαγγελικός πάστορας, ανήκει στο κόμμα του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Οι οργισμένες αντιδράσεις, ιδίως μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να επιβραδύνουν το εγχείρημα. Ο πρόεδρος της Βουλής Αρτούρ Λίρα ανέφερε πως δεν προβλέπει να προγραμματιστεί ψηφοφορία στην ολομέλεια σύντομα και προεξόφλησε πως διατάξεις του θα τροποποιηθούν.

Στη Γερουσία, όπου η δεξιά και η άκρα δεξιά δεν έχουν τόσο μεγάλη επιρροή όσο στη Βουλή, η έγκριση του κειμένου αναμένεται να συναντήσει πιο σοβαρά εμπόδια. Για τον πρόεδρο του σώματος αυτού Χοντρίγκου Πατσέκου, το νομοσχέδιο θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί σε επίπεδο επιτροπών.

Η πρώτη κυρία Χοζάντζελα ντα Σίλβα επέκρινε το κείμενο και τόνισε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης πως «το Κογκρέσο θα έπρεπε να εξετάζει τρόπους να εγγυηθεί την πρόσβαση σε νόμιμες και ασφαλείς αμβλώσεις μέσω του εθνικού συστήματος υγείας».

Η ήδη πολύ περιοριστική νομοθεσία στη Βραζιλία αναγκάζει γυναίκες που θέλουν να τερματίσουν την εγκυμοσύνη να καταφεύγουν σε παράνομες επεμβάσεις, που συχνά έχουν επιπλοκές. Καταγράφονται δεκάδες θάνατοι κάθε χρόνο εξαιτίας τέτοιων περιπτώσεων.

Στη Βραζιλία διαπράττεται ένας βιασμός κοριτσιού κάτω των 13 ετών κάθε 15 λεπτά, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές. Περίπου 20.000 κορίτσια μικρότερα των 14 ετών γίνονται μητέρες κάθε χρόνο στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

