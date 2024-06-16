Γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά τόπους προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και κατά τόπους στα ανατολικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής - ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 και στα νησιά Ιονίου έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της ανατολικής Στερεάς.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 και στην Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-06-2024



Στα δυτικά γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες όμως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-06-2024



Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει κατά τόπους τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-06-2024



Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα νοτιοανατολικά και τις μεσημβρινές και απογευμαινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-06-2024



Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές τοπικές νεφώσεις στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.



Πηγή: skai.gr

