ΔΕΚΟ: Σε διαβούλευση άμεσα το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό τους

Ένα δύσκολο «στοίχημα» για τον εκσυγχρονισμό των ΔΕΚΟ (ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ, ΕΤΑΔ κ.ά.) που εποπτεύονται από το Υπερταμείο, καλείται τώρα να «κερδίσει» το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτοντας σε «τροχιά» το σχετικό νομοσχέδιο.

Αυτό αναμένεται, εκτός απροόπτου, να δοθεί προς διαβούλευση την τρέχουσα εβδομάδα και, σύμφωνα με τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη, μοντέλο για τις αλλαγές θα είναι η ΔΕΗ. Οι εν λόγω αλλαγές, αναμένεται να επικεντρωθούν σε δράσεις για την προσέλκυση στελεχών από την αγορά με βάση τυπικά και επαγγελματικά προσόντα και χωρίς τις συνηθισμένες μακρόχρονες διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Παράλληλα, θα υπάρξουν οργανωτικές αλλαγές, με στόχο να δημιουργηθούν ξεχωριστές διευθύνσεις για τα μεγάλα και ώριμα προς εκμετάλλευση ακίνητα και για τις επιμέρους μικρότερες παραχωρήσεις. Ενώ, θα αναζητηθούν λύσεις ανά επιχείρηση ξεχωριστά, ανάλογα με τη δραστηριότητά της. Δεδομένου ότι έχουν εντοπιστεί προβλήματα (π.χ. εποχικό προσωπικό, μετατάξεις, κ.λπ.) από τον «οριζόντιο» τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίες, άλλωστε, συχνά έχουν τελείως διαφορετικό αντικείμενο.

Ταυτόχρονα, θα διευρυνθεί ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ το Ταμείο με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα απορροφηθούν από το Υπερταμείο και θα συγχωνευθούν με αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο νόμου θα αφορά στις εξής ΔΕΚΟ:

Ο Όμιλος ΟΑΣΑ και οι θυγατρικές του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ

Τα ΕΛΤΑ

Η ΕΤΑΔ

Η εταιρία διαχείρισης των ακινήτων του ΟΣΕ (ΓΑΙΑΟΣΕ)

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (η θυγατρική της ΕΤΒΑ που διαχειρίζεται τα βιομηχανικά πάρκα).

Η HELEXPO ΔΕΘ.

Ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ), στον Ρέντη

Ο Οργανισμός της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ)

Οι Ελληνικές Αλυκές

Η Διώρυγα της Κορίνθου.

Στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιληφθούν και οι διατάξεις για τη δημιουργία νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου. Στόχος είναι να ενισχυθούν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε κλάδους αιχμής, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στις «πράσινες επενδύσεις».

Το νέο Ταμείο αναμένεται να κινηθεί σε ανάλογο πλαίσιο με τα Sovereign Funds άλλων κρατών. Θα ενταχθεί στο Υπερταμείο, ενώ η αποτίμηση της εύλογης αξίας θα καθοριστεί από διεθνή, ανεξάρτητο και εγνωσμένης αξίας αποτιμητή. Αναμένεται να έχει μια «δύναμη πυρός» ύψους 1 δισ. ευρώ (με μόνο μέτοχο το ελληνικό δημόσιο), η οποία θα προέλθει από διαθέσιμα κρατικών φορέων, αλλά και από την εισφορά σε ρευστό από την απόσχιση της ΕΥΔΑΠ- ΕΥΑΘ από το Υπερταμείο, σύμφωνα, τουλάχιστον, με ό, τι έχει γνωστοποιηθεί έως σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.