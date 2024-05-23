Εμπορικό πλοίο που βρισκόταν ανοικτά των ακτών της Υεμένης ανέφερε πλήγμα με πύραυλο σε ύδατα εκεί κοντά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, προσθέτοντας πως το πλοίο και όλα τα μέλη πληρώματος είναι ασφαλείς και προχωρούν στο επόμενο λιμάνι-σταθμό.

Η υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) δήλωσε πως έλαβε αναφορά για ένα συμβάν 98 ναυτικά μίλια νότια της πόλης-λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης. Ο πλοίαρχος του εμπορικού πλοίου είχε αναφέρει πως ο πύραυλος έπεσε στο νερό κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου.

Η βρετανική εταιρία ναυτασφαλειών Ambrey δήλωσε πως έλαβε αναφορά σύμφωνα με την οποία ένα εμπορικό πλοίο προσεγγίστηκε 68 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Χοντέιντα και υπέστη "πυραυλική επίθεση" όπως τη χαρακτήρισε.

«Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές», ανέφερε η Ambrey.

Η Ambrey έστειλε επίσης άλλη προειδοποίηση έπειτα από την αναφορά εμπορικού πλοίου για πρόσκρουση βλήματος στη θάλασσα περίπου 33 ναυτικά μίλια νότια της Μόχα της Υεμένης.

«Το βλήμα φέρεται να έπεσε στο νερό, 0,2 ναυτικά μίλια προς την πρύμνη του πλοίου. Δυόμιση ώρες πριν ένα άλλο εμπορικό πλοίο ανέφερε 'πυραυλική επίθεση' δυτικά της Μόχα» πρόσθεσε η Ambrey.

Τα δύο πλοία έπλεαν σε απόσταση 2-5 ναυτικών μιλίων μεταξύ τους στη διάρκεια των συμβάντων, ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

