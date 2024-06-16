Η Κίνα θεωρεί την προσάρτηση και την «εξάλειψη» της Ταϊβάν μεγάλη εθνική της υπόθεση, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε, λέγοντας σε δόκιμους στη μεγαλύτερη στρατιωτική ακαδημία της Ταϊβάν ότι πρέπει να ξέρουν τον εχθρό τους και να μην ενδώσουν στην ηττοπάθεια.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της και ο πρόεδρος Λάι δέχεται συνεχείς επιθέσεις επί προσωπικού αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο μήνα, με το Πεκίνο να τον αποκαλεί «αυτονομιστή». Η Κίνα διεξήγαγε ευρείας κλίμακας γυμνάσια περικυκλώνοντας τη νήσο αμέσως μετά την ορκωμοσία του.

Ο Λάι αναφέρει ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του και έχει προτείνει επανειλημμένα συνομιλίες στο Πεκίνο, κάτι που απορρίπτει η άλλη πλευρά.

Μιλώντας στο Καοσιούνγκ, στο νότιο τμήμα του νησιού, με την ευκαιρία της 100ής επετείου της ίδρυσης της Στρατιωτικής Ακαδημίας Whampoa, ο Λάι τόνισε ότι οι σημερινοί δόκιμοι πρέπει να εξοικειωθούν με τις προκλήσεις της «νέας εποχής».

«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να αντιμετωπίσουμε την ισχυρή άνοδο της Κίνας, που καταστρέφει το status quo στο Στενό της Ταϊβάν και θεωρεί την προσάρτηση της Ταϊβάν και την εξάλειψη της Δημοκρατίας της Κίνας μεγάλη αναζωογονητική υπόθεση του λαού της», είπε, χρησιμοποιώντας το επίσημο όνομα της Ταϊβάν.

Το Γραφείο Υποθέσεων της Ταϊβάν στην Κίνα δεν απάντησε όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του προκειμένου να του ζητήσει σχόλιο για τις δηλώσεις του Λάι.

Ο Ουάνγκ Χουνίνγκ, τέταρτος στην ιεραρχία του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, δήλωσε χθες Σάββατο σε φόρουμ στην Κίνα για τις σχέσεις με την Ταϊβάν τονίζοντας ότι «η επανένωση είναι ιστορική αναγκαιότητα για τη μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους», δεσμευόμενος να «διαλύσει κάθε αυτονομιστική συνωμοσία».

Ο Λάι, στην εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκαν ανώτεροι στρατιωτικοί και επίσης ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ στο Καοσιούνγκ, Νιλ Γκίμπσον, τόνισε στους δόκιμους ότι πρέπει να υπερασπιστούν την Ταϊβάν, να μην επιτρέψουν την προσάρτηση της στην Κίνα, επιμένοντας ότι το μέλλον του νησιού μπορεί να κριθεί μόνο από τον λαό του.

«Πρέπει πραγματικά να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε τους εαυτούς μας από τους εχθρούς μας και μεταξύ φίλων και εχθρών και δεν μπορούμε επ’ ουδενί να δεχτούμε την ηττοπάθεια του «η πρώτη μάχη είναι η τελευταία μάχη», είπε ο Λάι, αναφερόμενος στη θεωρία πως η Ταϊβάν θα κατέρρεε αν η Κίνα εξαπέλυε επίθεση.

Η Κίνα λέει ότι οποιαδήποτε κίνηση της Ταϊβάν να ανακηρύξει επίσημα την ανεξαρτησία της θα πυροδοτούσε στρατιωτική επιχείρηση. Η σημερινή κυβέρνηση στην Ταϊπέι επιμένει ότι η Ταϊβάν είναι ήδη ανεξάρτητη χώρα, η Δημοκρατία της Κίνας, και ότι δεν σχεδιάζει να το αλλάξει αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.