Ημέρα του Πατέρα: H αγάπη για έναν πατέρα- πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας έγινε έργο ζωής

«Η αγάπη για την αεροπορική ιδέα είναι παγκόσμια και με την εξέλιξη της τεχνολογίας όλοι θέλουν κάτι από τα... φτερά που χρησιμοποιούν οι πιλότοι, μια γεύση πτήσης! Για εμένα αυτό σημαίνει μαζί και ρίγη συγκίνησης μπροστά σε μια εικόνα του πατέρα μου με τη στολή χειριστή της ΠΑ...» Σ αυτή τη φράση ένας νέος σε ηλικία Έλληνας, συνοψίζει τα συναισθήματα αγάπης και εκτίμησης για τον πατέρα του- πρώην πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας και τις πτήσεις, δύο παραμέτρους στη ζωή του που ήδη τον έχουν οδηγήσει σε δύο ιδιαίτερα εγχειρήματα.

Για τον Πατέρα και την Πτήση.Ο νεαρός Μιχάλης Τσάλτας αποφάσισε αφενός να ολοκληρώσει ένα προσωπικό πρότζεκτ κι αφετέρου να κάνει την... τρέλα για την Αεροπορία ένα εξαγώγιμο προϊόν. «Η αγάπη για την αεροπορική ιδέα, για τα μαχητικά και την Πολεμική μας Αεροπορία ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω, από τότε που ήμουν μικρό παιδί, καθώς προέρχομαι από το χώρο της Αεροπορίας μας και μεγάλωσα στην Αεροπορική βάση της 114 Πτέρυγας Μάχης. Πριν περίπου 15 χρόνια, αυτή την αγάπη είπα να την κάνω και πράξη, ξεκινώντας ένα εγχείρημα, ένα πρότζεκτ μοναδικό. Την δημιουργία ενός πιλοτηρίου Mirage F-1CG, σαν αυτό του μπαμπά μου, στο σπίτι μου, με μια αυθεντικότητα που ήθελα να είναι σε υψηλό επίπεδο. Αυτό σήμερα με τη βοήθεια πολλών φίλων και... εραστών της πτήσης έχει ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και μ αυτό αισθάνομαι πως κατάφερα να τιμήσω την αγαπημένο μου πατέρα. Και μετά ξεκίνησε η σπίθα για κάτι άλλο...!» Εξήγησε ο νεαρός δημιουργός μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ- ΜΠΕ, "Πρακτορείο 104.9FM".

Για τον πατέρα με αγάπη...

Λίγα χρόνια μετά το συγκεκριμένο προσωπικό «πρότζεκτ τιμής προς τον πατέρα» και μέσα από ιδιαίτερες συγκυρίες η ζωή έφερε κάτι που οδήγησε τη δημιουργικότητα του κ.Τσάλτα σε έναν άλλο δρόμο. «Η δουλειά στις κατασκευές που χρειαζόμουν για το προσωπικό μου πρότζεκτ ήταν που οδήγησε ξαφνικά σε μια άλλη ιδέα... Συγκεκριμένα το 2021 μαζί έναν φίλο μου, τον Αντρέα Νικολή, σκεφτήκαμε να κατασκευάσουμε αντίγραφα από τα χειριστήρια και τις μανέτες ισχύος μαχητικών αεροσκαφών, με σκοπό να τις δίνουμε σε αυτούς που αγαπούν την πτήση και θέλουν να στολίσουν την αεροπορική τους γωνιά. Κάναμε το άλμα και έτσι - τα πρώτα δύο χρόνια σαν χόμπι και ερασιτεχνικά - ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε καλούπια και να βγάζουμε σε πρώτη φάση χειριστήρια από γαλλικά μαχητικά που πέρασαν απ την Πολεμική μας Αεροπορία. Φάνηκε τελικά πως δεν είμαστε οι μόνοι με την πτήση... βιδωμένη στο μυαλό!», εξήγησε ο νεαρός.

Οι δύο φίλοι στη συνέχεια έδωσαν μερικές από τις δημιουργίες τους δωρεάν στη βάση της 114 Πτέρυγα Μάχης. Και κάπως έτσι το χόμπι και η αγάπη έφεραν το διαφορετικό. «Εκείνη την περίοδο, με κάποιο μαγικό τρόπο, αυτή μας η προσπάθεια άρεσε σε ανθρώπους της Αεροπορίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, απ' όπου και μας ζητήθηκε να τους φτιάξουμε ένα αντίγραφο χειριστηρίου από το νέο απόκτημα της Αεροπορίας: το γαλλικό μαχητικό Rafale. Μας έδωσε μεγάλη χαρά και κίνητρο, όταν μάθαμε πως αυτό το αντίγραφο που βγάλαμε, προοριζόταν ως δώρο από τον τότε υφυπουργό Εθνικής Άμυνας για τα γενέθλια στελέχους της Κυβέρνησης. Ήταν αυτή η σπίθα για να ανάψει η φωτιά ώστε αυτό που ξεκινήσαμε να το αναβαθμίσουμε και να το κάνουμε ακόμα καλύτερο, με μέσα νέας τεχνολογίας όπως τη χρήση ψηφιακής σάρωσης και εκτύπωσης με 3D εκτυπωτές... Είπαμε να το παλέψουμε!» σχολίασε ο κ. Τσάλτας και μαζί με τον φίλο του προχώρησαν στην ίδρυση της εταιρείας Α&Μ , χρησιμοποιώντας για τον τίτλο της τα αρχικά απ τα μικρά τους ονόματα, Αντρέας και Μιχάλης.

«Εξαγωγή» αεροπορικής ιδέας

Η μικρή αυτή προσπάθεια έγινε εξαγωγική σε ελάχιστο χρόνο με τη δημιουργικότητα του διδύμου των Ελλήνων να φέρνει... συνάλλαγμα από το εξωτερικό. «Πλέον με την υποστήριξη κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, λαμβάνουμε αυθεντικά χειριστήρια και μανέτες αεροσκαφών. Αυτά τα «μετατρέπουμε» σε ψηφιακό αρχείο και παράγουμε πιστά αντίγραφα με όλα μας τα συλλεκτικά αυτά γκάτζετ να έχουν μάλιστα και λειτουργικούς διακόπτες και σκανδάλες, για να παρέχουν στον συλλέκτη, μια ρεαλιστική αίσθηση του αντικειμένου που κρατάει στα χέρια του και να τον κάνουν να νιώθει... λίγο πιλότος!», εξηγεί ο κ. Τσάλτας.

Οι δύο Έλληνες δημιουργοί έχουν καταφέρει να κάνουν εξαγωγές, επειδή η ζήτηση είναι μεγαλύτερη εκτός Ελλάδας και πέρα από τους Έλληνες λάτρεις της ΠΑ. «Ο πόθος μας είναι να κάνουμε συμφωνίες και συνεργασίες με Μοίρες της Πολεμικής Αεροπορίας και όχι μόνο» ενώ αυτή τη στιγμή «ολοκληρώνουμε την γκάμα γαλλικών μαχητικών, και αμέσως μετά ξεκινάμε τα αμερικάνικα με ανοιχτό το βλέμμα σε ό,τι άλλο μας ζητηθεί... Και όλα, να έχουν ξεκινήσει από την αγάπη για τον άνθρωπο χάρη στον οποίο σήμερα υπάρχω, τον πατέρα μου... », καταλήγει ο κ. Τσάλτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

