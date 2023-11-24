«Υβριδικές επιθέσεις» της Ρωσίας οι μαζικές εισροές μεταναστών από τη Λευκορωσία, λένε Λετονία και Φινλανδία

Η πρωθυπουργός της Λετονίας Εβίκα Σίλινα δήλωσε σήμερα ότι οι μετανάστες που επιδίωξαν να μπουν πρόσφατα στη χώρα της μέσω Λευκορωσίας χρησιμοποιήθηκαν ως μέρος μιας υβριδικής επίθεσης από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία ενάντια στη Λετονία.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί δεν είναι απλά αιτούντες άσυλο. Αυτή είναι μια υβριδική επίθεση από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία», δήλωσε η Λετονή πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Φινλανδό ομόλογό της στο Ελσίνκι.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο δήλωσε ότι μια ασυνήθιστα υψηλή εισροή μεταναστών στη χώρα αυτής της Βαλτικής από τη Ρωσία πρέπει να σταματήσει.

«Θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στη Ρωσία: Αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο Όρπο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου προσθέτοντας ότι «αυτό είναι ένα θέμα υβριδικών επιθέσεων και εθνικής ασφάλειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

