Ο Πούτιν έδωσε χάρη σε δύο καταδικασμένους κανίβαλους επειδή πολέμησαν εναντίον της Ουκρανίας

Δύο καταδικασθέντες για δολοφονία, που έφαγαν τις σάρκες των θυμάτων τους φέρεται να έλαβαν χάρη από τις ρωσικές αρχές και αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει σε άρθρο του το Politico.

Είναι γνωστό ότι το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί καταδικασμένους εγκληματίες κάθε είδους ως στρατιώτες και απονέμει χάρη σε όσους πολεμούν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας ως «Ήρωες της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης».

Ειδικότερα, ρωσικό ραδιόφωνο ανέφερε ότι ο Ντένις Γκόριν, ένας κανίβαλος από τη Σαχαλίνη, που σκότωσε τέσσερα άτομα και καταδικάστηκε σε 22 χρόνια κάθειρξης, είναι τώρα ελεύθερος και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Yuzhno-Sakhalinsk.

Ο Γκόριν , ο οποίος έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες στο διαδίκτυο με στρατιωτική στολή που φέρει το γράμμα «Ζ», σύμβολο της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, καταδικάστηκε για φόνο και ακρωτηριασμό πτώματος το 2003 και αφέθηκε ελεύθερος το 2010 με περιοριστικούς όρους. Αργότερα σκότωσε τουλάχιστον άλλα τρία άτομα και συνελήφθη ξανά το 2012 και καταδικάστηκε σε 22 χρόνια κάθειρξης. Οι εισαγγελείς είπαν ότι έφαγε τη σάρκα ενός από τα θύματά του.

Ένας άλλος εγκληματίας, ο Νικολάι Ογκολομπιακ, πρώην μέλος μιας σατανιστικής ομάδας, σκότωσε δύο νεαρές γυναίκες και στη συνέχεια, με φίλους, μαγείρεψε και έφαγε μερικά από τα όργανά τους το 2008. Στάλθηκε να πολεμήσει για τη Ρωσία και επέστρεψε από τον πόλεμο στην Ουκρανία στις 2 Νοεμβρίου.

Ο Ογκολομπιακ υποτίθεται ότι ήταν στη φυλακή μέχρι το 2030, αλλά του δόθηκε χάρη επειδή πολέμησε στην Ουκρανία. Ο πατέρας του είπε στη ρωσική ιστοσελίδα 76.Ru ότι ο γιος του ζει τώρα με τη μητέρα του στο Γιαροσλάβλ.

Όπως πολλοί άλλοι Ρώσοι καταδικασμένοι εγκληματίες, ο Ογκολομπιακ υπηρέτησε στη Storm Z, ένα ρωσικό τάγμα που αποτελείται από εγκληματίες.

«Μου αρέσουν τα νέα όταν οι κατά συρροή δολοφόνοι, οι μανιακοί και τώρα επίσης κανίβαλοι επιστρέφουν στα σπίτια τους βιαστικά από τον πόλεμο. Ελπίζω ότι θα φάνε λίγο ακόμα από τους συμπατριώτες τους», δήλωσε σε ανάρτηση στο Telegram ο Maksym Zhorin, αναπληρωτής διοικητής του ουκρανικού στρατού.



Πηγή: skai.gr

