Η σουηδική κυβέρνηση κατήγγειλε σήμερα μια «εκστρατεία παραπληροφόρησης» μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε την Τρίτη και έκανε το γύρο του διαδικτύου, στο οποίο ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εμφανίζεται να πέφτει σε ένα γλωσσικό ολίσθημα, κατά το οποίο φάνηκε να υπερασπίζεται το δικαίωμα του Ισραήλ να διαπράξει γενοκτονία.

«Κυκλοφορούν βίντεο με ανακριβείς μεταφράσεις και διαστρεβλώσεις των σχολίων που έκανε ο Σουηδός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συγκέντρωσης στο Γκέτεμποργκ», δήλωσε ο υπουργός Πολιτικής Άμυνας Καρλ-Όσκαρ Μπολίν με ανάρτηση στο Χ.

«Ο στόχος είναι προφανής: να αμαυρωθεί η εικόνα της Σουηδίας στο εξωτερικό και να υπάρξει περαιτέρω πόλωση και διχασμός», πρόσθεσε ο Μπολίν.

Τα βίντεο ήταν από μια συνάντηση που έγινε την Τρίτη στην πόλη Γκέτεμποργκ.

Αναφερόμενος στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Κρίστερσον θέλοντας να πει ότι «η Σουηδία και η ΕΕ είναι ενωμένες στο γεγονός ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου», έκανε ένα σαρδάμ: Αντί να χρησιμοποιήσει τη λέξη που σημαίνει άμυνα («forsvar» στα σουηδικά), είπε αρχικά «folk» πριν το διορθώσει άμεσα.

Στα σουηδικά, η λέξη για το διεθνές δίκαιο είναι «folkratt» και για τη γενοκτονία «folkmord». Και οι δύο λέξεις αρχίζουν με «folk», που σημαίνει λαός ή έθνος.

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση κατάλαβαν ότι ο Κρίστερσον επρόκειτο να πει «folkmord», δηλαδή γενοκτονία, και κάποιοι από τους παρευρισκόμενους έπειτα φώναξαν: «Έχει το Ισραήλ το δικαίωμα στη γενοκτονία;»

Η ατμόσφαιρα τότε έγινε τεταμένη, με ορισμένους να φωνάζουν και να διακόπτουν τον Σουηδό πρωθυπουργό.

Ο ίδιος ο Κρίστερσον κατήγγειλε την επόμενη μέρα με ανάρτησή του στο Facebook την παρουσία στη συνάντηση «πολιτικών σαμποτέρ», οι οποίοι φαινόταν ότι ήταν εκεί μόνο για να εκφράσουν «την οργή τους για την πολιτική θέση της Σουηδίας και της ΕΕ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Τόμπιας Μπίλστρομ τόνισε στο Χ ότι η χώρα βλέπει «εχθρικούς παράγοντες να προσπαθούν να διαστρεβλώσουν ψευδώς τα λόγια του πρωθυπουργού μας».

«Μην συμβάλλετε σε αυτό. Αυτό που εκείνος είπε ήταν ότι η Σουηδία και η ΕΕ υποστηρίζουν σθεναρά το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα», είπε ο Μπίλστρομ.

Ο Μπολίν εκτίμησε ότι αυτό το επεισόδιο τροφοδοτήθηκε από παράγοντες που συμμετείχαν σε μια προηγούμενη «εκστρατεία παραπληροφόρησης» το 2022, σύμφωνα με την οποία οι σουηδικές κοινωνικές υπηρεσίες «απήγαγαν μουσουλμανόπαιδα» και τα έβαζαν σε χριστιανικά σπίτια, κάτι που οι αρχές διέψευσαν.

