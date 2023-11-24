Γάζα: Απελευθερώθηκαν 12 Ταϊλανδοί όμηροι της Χαμάς

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Srettha Thavisin δήλωσε ότι 12 όμηροι από την Ταϊλάνδη αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι. από τη Χαμάς.

Σε ανάρτησή του στα social media έγραψε χαρακτηριστικά:

«Επιβεβαιώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας και το Υπουργείο Εξωτερικών ότι υπάρχουν ήδη 12 Ταϊλανδοί όμηροι που έχουν απελευθερωθεί.

Οι υπάλληλοι της πρεσβείας είναι καθ' οδόν για να τους παραλάβουν σε άλλη μία ώρα. Θα πρέπει να γνωρίζουν τα ονόματα και τα στοιχεία τους. Παρακαλούμε μείνετε συντονισμένοι.»

Πηγή: skai.gr

