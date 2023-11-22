Η Φινλανδία θα κλείσει τρία από τα τέσσερα τελευταία συνοριακά περάσματα που εξακολουθούν να είναι ανοιχτά, στα σύνορα της χώρας με τη Ρωσία, καθώς το Ελσίνκι έχει υπόνοιες ότι η Μόσχα ενορχηστρώνει μια μεταναστευτική κρίση, ανακοίνωσε επισήμως σήμερα Τετάρτη ο Φινλανδός πρωθυπουργός.

"Η κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα να κλείσει νέους συνοριακούς σταθμούς. Μόνο ο σταθμός Ράζα Ζοσέπι θα παραμείνει ανοιχτός", δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο σε συνέντευξη Τύπου.

Η Φινλανδία κατηγορεί τη Μόσχα ότι επιτρέπει σε παράτυπους μετανάστες να διασχίζουν τα κοινά τους σύνορα. Οι φινλανδικές αρχές αναφέρουν ότι έχουν παρατηρήσει από τα τέλη Αυγούστου μεγάλη εισροή μεταναστών χωρίς χαρτιά από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, κυρίως από το Ιράκ, τη Σομαλία και την Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.