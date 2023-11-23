Η Frontex θα αναπτύξει περισσότερο προσωπικό στα σύνορα Φινλανδίας - Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής Frontex ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει περισσότερους αξιωματικούς και άλλο προσωπικό στη Φινλανδία την ερχόμενη εβδομάδα καθώς η σκανδιναβική χώρα επιδιώκει να μειώσει τον αριθμό των αιτούντων άσυλο που έρχονται μέσω της Ρωσίας.

Το Ελσίνκι έχει κατηγορήσει τη Μόσχα ότι κατευθύνει μετανάστες στα σύνορα από χώρες όπως η Υεμένη, το Αφγανιστάν, η Κένυα, το Μαρόκο, το Πακιστάν, η Σομαλία και η Συρία, κατηγορία που αρνείται το Κρεμλίνο.

Η Φινλανδία δήλωσε χθες, Τετάρτη, πως θα κλείσει όλα τα σημεία διέλευσης στα σύνορά της με τη Ρωσία, έκτασης 1.340 χλμ. εκτός από ένα στον απώτατο βορρά, αφήνοντας ανοικτή μόνη μια απομακρυσμένη αρκτική διαδρομή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Frontex αναφέρει πως θα αναπτύξει 50 συνοριοφύλακες και άλλο προσωπικό στη Φινλανδία με εξοπλισμό όπως αυτοκίνητα περιπολίας, προκειμένου να ενισχύσει τις δραστηριότητες ελέγχου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Φινλανδία δήλωσε πως είχε ζητήσει να σταλούν άλλοι 60 αξιωματικοί της Frontex πέραν των 10 που βρίσκονται ήδη στη χώρα.

Η Frontex ανέφερε ότι θα στείλει μια πρώτη ομάδα προσωπικού στις 29 Νοεμβρίου, περιλαμβανομένων αξιωματικών επιτήρησης των συνόρων, υποστήριξης για την καταγραφή των μεταναστών, ειδικών σε έγγραφα και διερμηνέων.

Τα βασικά δικαιώματα "όλων των ανθρώπων" θα γίνουν σεβαστά και θα υποστηριχθούν, ανέφερε η Frontex.

"Η υπηρεσία γνωρίζει πολύ καλά την ανθρωπιστική πτυχή αυτού του σεναρίου, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις δριμείες καιρικές συνθήκες και την έλλειψη προετοιμασίας των ανθρώπων που φθάνουν στα σύνορα της Φινλανδίας", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.