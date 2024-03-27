Η Ισπανία έριξε από αέρος 26 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Ισπανίας έριξαν σήμερα από αέρος 26 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστινίους στην πολιορκούμενη Λωρίδα της Γάζας και η Μαδρίτη ζήτησε από το Ισραήλ να ανοίξει χερσαίους σταθμούς διέλευσης προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός λιμού, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που διεξήχθη σε συντονισμό με την Ιορδανία και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερρίφθησαν περισσότερες από 11.000 μερίδες φαγητού προκειμένου να μετριαστούν τα «καταστροφικά επίπεδα της επισιτιστικής ανασφάλειας», με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι έως και 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα, τονίζει το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

«Η Ισπανία επιμένει στο άνοιγμα των χερσαίων σημείων διέλευσης ως ένα απαραίτητο μέτρο προκειμένου να αποφευχθεί μια κατάσταση λιμού», προστίθεται.

Άλλες χώρες της Δύσης, μεταξύ αυτών οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Γερμανία, πραγματοποιούν επίσης ρίψεις από αέρος για να διανείμουν βοήθεια που θα αμβλύνει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, έπειτα από σχεδόν 6 μήνες πολέμου μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και των μαχητών της Χαμάς.

Το ισπανικό ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευσή του να στηρίξει την UNRWA, την Υπηρεσία Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους προκειμένου να συνεχίσει να υφίσταται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

