Εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας απέρριψε χθες Τρίτη τη θέση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την οποία η απαίτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας έβλαψε τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνησή του και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς για την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ αντέτεινε πως το σχόλιο αυτό των υπηρεσιών του γραφείου του κ. Νετανιάχου είναι «ανακριβές από σχεδόν κάθε άποψη και άδικο για τους ομήρους και τις οικογένειές τους».

Αναφερόμενος στην απόρριψη από τη Χαμάς της τελευταίας πρότασης που βρισκόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εκ του σύνεγγυς, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μίλερ τόνισε στους διαπιστευμένους συντάκτες ότι «η απάντηση αυτή προετοιμάστηκε πριν από την ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όχι κατόπιν», συμπληρώνοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται δημόσια η απάντηση της Χαμάς είναι λάθος.

Ο κ. Μίλερ πρόσθεσε πως η διπλωματία των ΗΠΑ δεν προτίθεται να ασχοληθεί με «ρητορικούς περισπασμούς για το ζήτημα» και θα συνεχίσει τις προσπάθειες με σκοπό να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι υπηρεσίες του κ. Νετανιάχου έδωσαν νωρίτερα χθες στη δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία κρίνεται πως «η στάση της Χαμάς δείχνει καθαρά την απόλυτη αδιαφορία της για την επίτευξη λύσης μέσω διαπραγματεύσεων και πιστοποιεί τη ζημιά που έκανε η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Προχθές Δευτέρα, με απόφασή του που έχει δεσμευτικό χαρακτήρα δυνάμει του διεθνούς δικαίου, το ΣΑ του ΟΗΕ απαίτησε να τεθεί σε εφαρμογή «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου.

Επιπλέον, το κορυφαίο όργανο του ΟΗΕ απαίτησε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς.

Η απόφαση εγκρίθηκε με 14 ψήφους υπέρ και μια αποχή, αυτή των ΗΠΑ, που επέλεξαν να μην ασκήσουν το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτουν. Αντιμετωπίστηκε με οργή από το Ισραήλ.

Η Ουάσιγκτον είχε ασκήσει το βέτο της στο ΣΑ τρεις φορές για να καταρρίψει σχέδια απόφασης που ζητούσαν άμεση κατάπαυση του πυρός ως προχθές.

Η απόφαση εγκρίθηκε με φόντο την ανθρωπιστική καταστροφή στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου πλέον απειλείται λιμός, και τις ανησυχίες για την ενδεχόμενη χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν παγιδευτεί κάπου ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι από άλλους τομείς της στενής παραθαλάσσιας λωρίδας γης.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου αντέδρασε με αγανάκτηση στη στάση των ΗΠΑ και ακύρωσε την επίσκεψη υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα που είχε ζητήσει η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για να συζητηθεί το ζήτημα της Ράφας.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ Μίλερ έκρινε σκόπιμο να πει επίσης πως η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν παίρνει αποφάσεις παρακινούμενη από «ήσσονες διαφωνίες, ή το εάν κάποιος ακύρωσε μια συνάντηση ή όχι», αλλά βάσει των «συμφερόντων εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ και των εταίρων τους», εν προκειμένω στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

