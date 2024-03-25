Ψήφισμα για την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τις ΗΠΑ να αλλάζουν σημαντικά τη στάση τους, καθώς απέφυγαν να ασκήσουν βέτο κατά της απόφασης, δηλώνοντας ωστόσο αποχή.

Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ακύρωσε το ταξίδι των διπλωματών στην Ουάσινγκτον, εκφράζοντας την εντονότατη δυσαρέσκειά του. Το ραδιοφωνικό δίκτυο του στρατού του Ισραήλ μετέδωσε λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ότι ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου θα ακυρώσει μια προγραμματισμένη αποστολή στην Ουάσιγκτον, εάν οι ΗΠΑ δεν ασκήσουν βέτο στο ψήφισμα.

Στο ίδιο ψήφισμα, ζητείται η άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας βρισκόταν σε αδιέξοδο από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο, αποτυγχάνοντας να συμφωνήσει σε μία κατάπαυση του πυρός.

Η κίνηση των ΗΠΑ σηματοδοτεί και επισήμως πλέον την αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Τελ Αβίβ για τις πρακτικές που εφαρμόζει το Ισραήλ στη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα.

Η Ουάσιγκτον επέκρινε το Ισραήλ για τον αριθμό των νεκρών στη Γάζα, όπου περισσότεροι από 32.000 άνθρωποι - κυρίως γυναίκες και παιδιά - έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς.

Οι ΗΠΑ πίεσαν επίσης το Ισραήλ να κάνει περισσότερα για να παραδοθεί βοήθεια στη Γάζα, και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κινδυνεύουν με λιμό.

«Εδώ και πέντε μήνες, ο παλαιστινιακός λαός υποφέρει φρικτά. Αυτό το λουτρό αίματος συνεχίστηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι υποχρέωσή μας να βάλουμε ένα τέλος. Τελικά, το Συμβούλιο Ασφαλείας αναλαμβάνει τις ευθύνες του», δήλωσε ο πρεσβευτής της Αλγερίας Αμάρ Μπεντζαμά, ακόμα κι αν τα δεσμευτικά ψηφίσματα του Συμβουλίου συχνά αψηφούνται από τα κράτη τα οποία αφορούν.

Την Παρασκευή, η Ρωσία και η Κίνα είχαν θέσει το βέτο τους σε ένα σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ που υπογράμμιζε την «ανάγκη» μιας «άμεσης κατάπαυσης του πυρός» στη Γάζα σε σύνδεση με τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Ορισμένοι παρατηρητές είχαν διακρίνει μια σημαντική εξέλιξη της θέσης της Ουάσιγκτον, που βρίσκεται υπό πίεση να περιορίσει τη στήριξή της στο Ισραήλ, την ώρα που οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 32.000 ανθρώπους στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Έως τότε, οι ΗΠΑ συστηματικά αντιτίθεντο στο όρο «κατάπαυση του πυρός» στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, έχοντας μπλοκάρει τρία κείμενα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Όμως, το αμερικανικό κείμενο που απορρίφθηκε δεν καλούσε ακριβώς σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός, χρησιμοποιώντας μια διατύπωση που κρίθηκε αμφίσημη από τις αραβικές χώρες, την Κίνα και τη Ρωσία, η οποία κατήγγειλε το «υποκριτικό θέαμα» των ΗΠΑ.

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί έργο των μη μόνιμων μελών του Συμβουλίου, τα οποία διαπραγματεύτηκαν όλο το Σαββατοκύριακο με τις ΗΠΑ επιχειρώντας να αποφύγουν μια νέα αποτυχία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Σε άλλο σημείο του, το ψήφισμα ζητά την «άρση όλων των εμποδίων» στην ανθρωπιστική βοήθεια.

«Η στήριξη των ΗΠΑ σε αυτούς τους στόχους δεν είναι μονάχα ρητορική. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να τους κάνουμε πραγματικότητα στο πεδίο μέσω της διπλωματίας, διότι γνωρίζουμε ότι μονάχα μέσω της διπλωματίας μπορούμε να προωθήσουμε αυτήν την ατζέντα», δήλωσε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ.

«Μια κατάπαυση του πυρός μπορεί να ξεκινήσει αμέσως με την απελευθέρωση του πρώτου ομήρου και επομένως πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις στη Χαμάς για να κάνει αυτό ακριβώς», συμπλήρωσε.

Το Συμβούλιο, βαθιά διχασμένο στο ισραηλινο-παλαιστινιακό ζήτημα εδώ και χρόνια, δεν είχε καταφέρει έως τώρα να υιοθετήσει από την 7η Οκτωβρίου επ’ αυτού του θέματος παρά μόνο δύο ψηφίσματα (εκ των οκτώ που είχαν τεθεί σε ψηφοφορία), κυρίως ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Χωρίς σημαντικά αποτελέσματα: έπειτα από πεντέμισι μήνες πολέμου, η είσοδος βοήθειας στη Γάζα, που βρίσκεται υπό πολιορκία, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής και ο λιμός πλανάται.

Το νέο ψήφισμα καταδικάζει επίσης «όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες», όμως χωρίς να αναφέρει τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 1.160 ανθρώπων, στην πλειονότητα τους αμάχων, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων του Ισραήλ.

Η Γκρίνφιλντ δήλωσε πως οι ΗΠΑ απείχαν από την ψηφοφορία, διότι δεν συμφωνούσαν με τα πάντα στο κείμενο και το ψήφισμα δεν περιείχε μια καταδίκη της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.